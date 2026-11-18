Der Smart-Home-Anbieter Eve hat gleich zwei Rabattaktionen gestartet. Bei Amazon sind aktuell mehrere Matter-kompatible Mehrfachpacks und Sets deutlich günstiger erhältlich. Parallel dazu gewährt Eve im eigenen Online-Shop mit dem Gutscheincode SMART25 einen Rabatt von 25 Prozent auf ausgewählte Einzelprodukte. Die beiden Aktionen gelten unabhängig voneinander und unterscheiden sich bei den teilnehmenden Produkten.

Matter-Steckdosen und Heizkörperthermostate günstiger

Bei Amazon fällt insbesondere das Viererpack der smarten Steckdose Eve Energy auf. Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 159,80 Euro werden derzeit 109,99 Euro fällig. Damit kostet eine Steckdose rechnerisch knapp 27,50 Euro. Eve Energy ermöglicht die Steuerung angeschlossener Geräte und erfasst deren Stromverbrauch. Wie bereits berichtet, lassen sich die Verbrauchsdaten inzwischen auch über Matter an kompatible Smart-Home-Systeme übertragen.

Auch die Heizungssteuerung wird günstiger: Das Viererpack des Eve Thermo der fünften Generation kostet 209,99 Euro statt der UVP von 299,95 Euro. Pro Thermostat entspricht dies rund 52,50 Euro. Die Geräte unterstützen Matter over Thread und können Heizkörper zeit- oder temperaturabhängig regeln.

Weitere reduzierte Amazon-Sets sind:

25 Prozent Rabatt im Eve Store

Im Eve Store lassen sich mit dem Code SMART25 weitere Produkte günstiger bestellen. Der Hersteller nennt beispielsweise die tragbare LED-Leuchte Eve Flare für 74,95 Euro statt 99,95 Euro. Das Heizkörperthermostat Eve Thermo kostet 59,95 Euro statt 79,95 Euro, während das Eve Thermostat für Fußbodenheizungen von 119,95 Euro auf 89,95 Euro fällt.

Auch die maßgefertigten Rollos der Eve Blinds Collection nehmen an der Aktion teil. Hier beginnen die Preise laut Hersteller bei 221,95 Euro statt 295,90 Euro.

Der Gutscheincode ist bis zum 30. November 2026 gültig und setzt einen Bestellwert von mindestens 50 Euro voraus. Er gilt ausschließlich für Einzelgeräte und die Eve Blinds Collection. Mehrfachpacks, Sets und Bundles sind ausgeschlossen. Zudem lässt sich der Code nicht mit anderen Rabatten kombinieren. Bestellungen für die Rollos müssen separat erfolgen.

Matter und Thread für das Smart Home

Beim Kauf lohnt sich ein Blick auf die jeweilige Produktgeneration. Während viele neuere Eve-Geräte Matter over Thread unterstützen und damit plattformübergreifend eingesetzt werden können, sind ältere Modelle teilweise auf Apple Home ausgelegt. Für die Nutzung von Thread-Geräten wird eine passende Steuerzentrale benötigt, beispielsweise ein HomePod mini oder ein kompatibles Apple TV 4K.

Produkthinweis Eve Energy (Matter) 4er Set – Smarte Steckdose, TÜV-zertifiziert, Stiftung Warentest, Matter & Thread, funktioniert... 109,99 EUR 159,80 EUR

Produkthinweis Eve Thermo (Matter, 5. Gen.) 4er-Pack: Smartes Heizkörperthermostat | neues Design mit Display, Heizkosten sparen, App... 209,99 EUR 299,95 EUR