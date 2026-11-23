Die europäische Office-Alternative Euro-Office lässt sich jetzt auch als eigenständige Anwendung auf dem Mac verwenden. Nachdem die Bürosoftware bereits im Sommer als Cloud-Lösung veröffentlicht wurde, hat Nextcloud nun eine Desktop-Version nachgelegt. Neben macOS werden auch Windows und Linux unterstützt.

Euro-Office ist eine quelloffene Office-Suite, die unter europäischer Leitung entwickelt wird und eine Alternative zu den Büroanwendungen von Microsoft und Google bieten soll. Mit dem Paket lassen sich neben Textdokumenten, Tabellen und Präsentationen auch PDF-Dateien bearbeiten. Ein Schwerpunkt liegt auf der gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten, ohne dafür auf die Cloud-Angebote der großen US-Anbieter angewiesen zu sein.

Nextcloud-Tabellenkalkulation für den Desktop

Office-Dokumente auch offline bearbeiten

Die auf Euro-Office basierende Mac-App wird von Nextcloud unter dem Namen Nextcloud Office Desktop angeboten und lässt sich kostenlos verwenden. Anders als bei der bisherigen Browserlösung können Dokumente damit auch lokal gespeichert und ohne Internetverbindung bearbeitet werden. Nutzer können selbst entscheiden, welche Dateien sie lokal speichern und welche sie in der Cloud ablegen.

Dokumente offline bearbeiten

Für eine weitreichende Kompatibilität mit vorhandenen Office-Lösungen werden sowohl die gängigen Microsoft-Formate DOCX, XLSX und PPTX als auch offene Dateiformate wie ODT, ODS und ODP unterstützt.

Wer bereits Nextcloud verwendet, kann die Desktop-App mit seinem Benutzerkonto verbinden und direkt auf die dort gespeicherten Dateien zugreifen. Über die Nextcloud-Anbindung lassen sich Dokumente zudem gemeinsam mit anderen Nutzern in Echtzeit bearbeiten.

Digitale Signaturen und lokale Schriftarten

Anders als die Browserversion kann die Desktop-App direkt auf die lokal installierten Schriftarten zugreifen. Das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn Dokumente mit speziellen oder unternehmensintern verwendeten Schriften bearbeitet werden. Für eine einheitliche Darstellung müssen die verwendeten Schriftarten allerdings auch auf den Rechnern der anderen Nutzer installiert sein.

Lokale Schriftarten verwenden

Darüber hinaus lassen sich Dokumente mit digitalen Signaturen versehen. Voraussetzung dafür ist ein entsprechendes Zertifikat. Dateien lassen sich zudem mit einem Passwort schützen und die Bearbeitungsmöglichkeiten für andere Nutzer einschränken.

Die Mac-Version von Nextcloud Office Desktop setzt einen Mac mit Apple-Prozessor voraus. Die Software ist kostenlos und quelloffen.