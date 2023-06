EU-Kommission will Googles Werbegeschäft zerschlagen

Etwaige Konsequenzen hängen aber nun zunächst einmal davon ab, ob sich die Vorwürfe bestätigen. In einem ersten Schritt wurde die sogenannten „Mitteilung der Beschwerdepunkte“ nun an Google überstellt. Hierbei handelt es sich um einen vorgegebenen Schritt im Rahmen des Verfahrens und Google hat nun die Möglichkeit, die Untersuchungsakte einzusehen und sich schriftlich oder auch im Rahmen einer mündlichen Anhörung zu den Vorwürfen zu äußern.

Insert

You are going to send email to