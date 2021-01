eSPORTS1: „Computer-Sport“ mit eigenem Amazon-Channel

eSports hat in den vergangenen Jahren enorm an Popularität gewonnen. Waren die Übertragungen der Wettkämpfe mit Computerspielen zu Beginn noch auf einschlägige Online-Plattformen beschränkt, hat sich das Genre längst zu einem einträglichen Markt für diverse Verwerter entwickelt. So betreibt Sport1 schon seit zwei Jahren ein eigenes Pay-TV-Angebot mit dem Titel eSPORTS1.

Die Bereitstellung von eSPORTS1 über verschiedene Online-Plattformen wird jetzt durch einen eigenen Kanal bei Amazon Prime Video ergänzt. Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich können den Mix aus Live- und On-Demand-Inhalten jetzt als Prime Video Channel buchen.

Der reguläre Preis für den neuen eSPORTS1-Channel liegt bei monatlich 5,99 Euro. Wie bei den Amazon-Kanälen üblich, kann das Angebot zunächst kostenlos getestet werden. eSPORTS1 gewährt hier einen Gratis-Zeitraum von 14 Tagen.

Amazon hat mittlerweile mehr als 60 Prime Video Channels aus unterschiedlichen Themenbereichen im Angebot. Die Monatspreise hängen von den jeweiligen Inhalten ab und beginnen bei 2,99 Euro.

eSPORTS – Offizielle Ankündigung: