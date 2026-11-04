Erste Tests zum OLED iPad mini: Akku und 60-Hertz-Kritik

Vor dem Verkaufsstart am 6. November liegen die ersten Tests zum neuen iPad mini mit OLED vor. Die Tester loben Bildschirm und Handlichkeit. Kritik gibt es an der weiterhin auf 60 Hertz begrenzten Bildwiederholrate. Beim Akku fällt dagegen ein überraschend guter erster Messwert auf.

9to5Mac beschreibt das dünnere und leichtere Gehäuse als deutlich angenehmer in der Hand. Das WLAN-Modell wiegt 255 Gramm und ist 5,4 Millimeter dünn. MacRumors hebt die tiefen Schwarztöne, kräftigen Farben und die HDR-Darstellung des 8,5-Zoll-Displays hervor.

60 Hertz bleiben ein Streitpunkt

David Pierce von The Verge stört sich beim Scrollen, Zoomen und Zeichnen am fehlenden ProMotion. Apples Verweis auf die schnelleren OLED-Reaktionszeiten überzeugt ihn nicht. John Voorhees von MacStories sieht den Unterschied zu 120 Hertz ebenfalls, empfindet ihn im Alltag aber als gering. Wenn du darauf empfindlich reagierst, empfiehlt sich ein eigener Blick auf das Display.

Über 14 Stunden im ersten Akku-Test

Tom’s Guide ermittelte beim dauerhaften Surfen per WLAN mit 150 Nits Displayhelligkeit eine Laufzeit von 14 Stunden und 24 Minuten. Der Vorgänger erreichte im gleichen Test 10 Stunden und 36 Minuten. Bis zur Veröffentlichung war allerdings erst einer der sonst üblichen drei Durchläufe abgeschlossen. Apple nennt weiterhin bis zu zehn Stunden für WLAN-Surfen oder Videowiedergabe.

Die Ergebnisse lassen sich nicht pauschal auf jede Nutzung übertragen: The Verge berichtet aus dem eigenen Alltag weiterhin von rund neun Stunden Bildschirmzeit.

Neuer Klang und viel Leistung

Beim „Acoustic Display“, das den Ton über die Vorderseite abgibt, fallen die Urteile unterschiedlich aus. MacStories hört einen volleren Klang, The Verge kaum einen Unterschied zum Vorgänger. YouTuber Marques Brownlee berichtet zudem von spürbaren Vibrationen bei hoher Lautstärke.

MacStories demonstriert außerdem die Leistung des A20 Pro: Die getestete 512-GB-Version transkribierte mit dem lokalen KI-Modell Voz einen zehnminütigen Audioclip in durchschnittlich etwa einer Sekunde. Die Vorbereitungszeit des Modells ist dabei nicht eingerechnet.

In Deutschland startet das iPad mini am Freitag ab 749 Euro mit 128 GB Speicher und WLAN.

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