Epic: „Fortnite“ in diesem Jahr auch auf dem iPad

Die gestern erfolgte Ansage der EU in Sachen iPadOS dürfte die Entwickler alternativer App Stores zusätzlich motivieren. Von Herbst an müssen sich deren „Sideloading“-Angebote nicht mehr auf das iPhone beschränken, sondern auch der Vertrieb von iPad-Apps kann künftig auf dem gleichen Weg an Apples offiziellem App Store vorbei erfolgen.

Mit Epic hat sich einer der hartnäckigsten Konkurrenten Apples diesbezüglich bereits zu Wort gemeldet und angekündigt, dass man künftig auch eine iPad-Version des Spiels „Fortnite“ über diesen Weg vertreiben werde. Erstmal warten wir jedoch weiterhin darauf, dass Epic seinen längst versprochenen alternativen App Store für das iPhone an den Start bringt.

Remember Fortnite on iOS?

How bout we bring that back.

Later this year Fortnite will return in Europe on iOS through the @EpicGames Store.

(shoutout DMA – an important new law in the EU making this possible). @Apple, the world is watching. pic.twitter.com/VdHWTe8i1c

— Fortnite (@FortniteGame) January 25, 2024