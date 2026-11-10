Enigma2MR 2.0: Enigma2-Receiver über Apple TV nutzen

Mit Enigma2MR steht eine Apple-TV-App zur Verfügung, mit der sich das Fernsehprogramm eines Enigma2-Receivers über das Heimnetzwerk auf Apple TV streamen lässt. Die Anwendung ist jetzt in Version 2 verfügbar und stellt neben der Wiedergabe von Live-TV auch Funktionen wie den Videorekorder des Receivers auf Apple TV bereit.

Enigma2 ist eine quelloffene Software für digitale TV-Receiver, die unter anderem auf Geräten verschiedener Hersteller zum Einsatz kommt. Die ursprünglich für die Dreambox entwickelte Plattform wird inzwischen von mehreren unabhängigen Entwicklerteams gepflegt und erweitert.

Live-TV, Aufnahmen und zeitversetztes Fernsehen

Enigma2MR macht Apple TV quasi zu einer Fernsteuerung für die Geräte. Der eigentliche Fernsehempfang erfolgt weiterhin über den Receiver. Die App übernimmt die auf dem Receiver eingerichteten Senderlisten und stellt einen elektronischen Programmführer inklusive Suchfunktion bereit. Darüber lassen sich Programminformationen abrufen, Aufnahmen programmieren und bereits gespeicherte Sendungen abspielen.

Auch zeitversetztes Fernsehen wird unterstützt. Laufende Sendungen lassen sich pausieren und zurückspulen. Die dafür benötigten Daten werden dem Entwickler zufolge direkt auf Apple TV zwischengespeichert, sodass der Receiver selbst nicht zusätzlich belastet wird.

Wiedergabe auf mehreren Apple TV möglich

Enigma2MR kann mit mehreren Receivern im selben Heimnetzwerk verbunden werden. Umgekehrt lässt sich das Fernsehprogramm eines Receivers auch auf mehreren Apple-TV-Boxen nutzen, sofern dessen Empfangstechnik dies zulässt.

Zu den weiteren Funktionen gehört dem Entwickler zufolge die Möglichkeit, die Wiedergabe auf einem anderen Apple TV fortzusetzen. Wer beispielsweise eine Aufnahme im Wohnzimmer begonnen hat, kann diese auf einem zweiten Apple TV an derselben Stelle weitersehen.

Die Einrichtung soll weitgehend automatisch erfolgen. Voraussetzung ist ein Enigma2-Receiver mit aktivierter OpenWebif-Schnittstelle. Kompatible Geräte sollen im lokalen Netzwerk automatisch erkannt und deren Senderlisten und Programminformationen übernommen werden.

Enigma2MR setzt mindestens tvOS 16.2 voraus und ist auch in deutscher Sprache verfügbar. Ein Benutzerkonto beim Anbieter ist nicht erforderlich. Die Übertragung der Fernsehsender erfolgt direkt zwischen Receiver und Apple TV über das lokale Netzwerk. Die App wird zum Preis von 9,99 Euro angeboten.

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