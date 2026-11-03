Elgato Studio 2.0: Kostenloser Teleprompter für den Mac

Elgato hat seine Videosoftware grundlegend überarbeitet und bietet mit Studio 2.0 eine neue Anwendung für Mac und Windows an. Die Software ersetzt den bisherigen Camera Hub und vereint Kamerasteuerung, Videoaufnahme und Teleprompter in einer Oberfläche. Interessant ist vor allem, dass sich die Teleprompter-Funktion jetzt auch ohne zusätzliche Hardware kostenlos nutzen lässt.

Gamer im Fokus: Elgato Studio 2.0

Der neue Virtual Prompter verwandelt dafür einen vorhandenen Bildschirm in eine Ablesehilfe. In der kostenlosen Ansicht erscheint das Skript als schmaler Streifen direkt unter der Webcam. So können Nutzer vorbereitete Texte ablesen, ohne den Blick weit vom Kameraobjektiv abzuwenden. Diese sogenannte Docked-Ansicht lässt sich ohne zeitliche Begrenzung verwenden.

Skripte folgen automatisch der Stimme

Elgato hat auch die eigentliche Textverwaltung überarbeitet. Ein neuer Editor unterstützt Markdown und übernimmt damit unter anderem Überschriften und Listen aus anderen Anwendungen. Skripte lassen sich in einer Bibliothek organisieren, durchsuchen und über mehrere Tabs gleichzeitig öffnen.

Elgato Studio 2.0

Die Funktion Voice Sync passt den Textlauf automatisch an das Sprechtempo an. Laut Elgato wurde die Spracherkennung dafür überarbeitet und funktioniert nun auch auf weniger leistungsfähigen Rechnern mit Intel- oder AMD-Prozessoren. Bei größeren Produktionen kann eine zweite Person den angezeigten Text mitverfolgen und fernsteuern.

Wer sein Skript lieber frei auf dem Bildschirm positionieren möchte, benötigt die kostenpflichtige Floating-Ansicht. Sie lässt sich beispielsweise neben einem Videogespräch platzieren oder auf einem externen Teleprompter anzeigen, kostet aber: Virtual Prompter Pro wird im Abo oder im Einmalkauf zu 49,99 Dollar angeboten. Besitzer eines physischen Elgato Prompters können Floating ebenfalls nutzen.

Kamerasteuerung und Aufnahme in einer App

Mit Studio 2.0 geht auch die bisherige Camera-Hub-Anwendung in der neuen Software auf. Besitzer einer Elgato Facecam können Belichtung, Weißabgleich und Bildausschnitt direkt neben ihrem Skript einstellen. Vorhandene Konfigurationen werden automatisch übernommen.

Elgato Studio 2.0 mit virtuellem Prompter

Eine Live-Vorschau mit eingeblendetem Raster hilft bei der Bildgestaltung. Aufnahmen lassen sich direkt aus Studio starten, wobei Kameraauflösung, Bildrate und Codec einstellbar sind. Als Tonquelle können beliebige Mikrofone oder Mischungen aus der Wave-Link-Software dienen.

Studio 2.0 steht kostenlos für macOS 26 Tahoe und Windows 11 bereit.