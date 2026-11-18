Ecovacs senkt zur Black Week die Preise zahlreicher Reinigungs- und Gartenroboter. Die Aktion läuft bis zum 30. November und umfasst Angebote bei Amazon sowie je nach Modell auch bei OTTO, MediaMarkt und Saturn.

Ecovacs zum Black Friday

Zu den konkret bezifferten Angeboten gehört der DEEBOT X12 OmniCyclone im Care-Complete-Paket für 599 Euro. Der Hersteller nennt dafür einen Nachlass von 900 Euro beziehungsweise 60 Prozent.

X12 mit beutelloser Station für 599 Euro

Der X12 kombiniert eine Wischwalze mit der FocusJet-Funktion. Zwei Wasserstrahlen weichen Verschmutzungen vor dem eigentlichen Wischen ein. Die Station sammelt Staub ohne Einwegbeutel und übernimmt die Reinigung und Trocknung der Walze.

Ecovacs setzt beim X12 auf eine Walze

In unserem mehrwöchigen Praxistest gefallen vor allem die Wischleistung, die Reinigung entlang von Kanten und der geringe Aufwand beim Entfernen verfangener Haare. Einschränkungen zeigen sich bei der Routenplanung und der Teppich-Tiefenreinigung. Gegenüber den im Oktober aufgerufenen 693 Euro fällt der aktuelle Angebotspreis nochmals niedriger aus.

Ecovacs zum Black Friday

Auch der X12S OmniCyclone sowie die Modelle T90S PRO OMNI und T90 MAX PRO OMNI nehmen an der Aktion teil. Der X12S bietet bis zu 27.000 Pascal Saugkraft und ebenfalls eine beutellose Station. Bei den beiden T90-Varianten nennt Ecovacs bis zu 40.000 Pascal. Ihre Wischwalzen werden während der Bodenreinigung fortlaufend mit Frischwasser gespült. Der T90 MAX hebt die Walze auf Teppichen um 15 Millimeter an.

Produkthinweis

ECOVACS Saugroboter mit Wischfunktion X12 OMNICYCLONE Care Complete | 22.000 Pa, FocusJet zur Fleckenvorlösung... 599 EUR 1.099,00 EUR

Auch Fenster- und Mähroboter am Start

Den WINBOT W2S PRO OMNI mit Care Kit bietet Ecovacs ab 509 statt 649 Euro an. Vier Eckbürsten unterstützen die Reinigung nahe am Fensterrahmen. Die mitgelieferte Station dient zur Stromversorgung, Steuerung und Aufbewahrung. Ihr Akku ermöglicht laut Hersteller bis zu 110 Minuten Reinigung ohne Steckdose. Auch der WINBOT W3 OMNI mit automatischer Reinigung der Wischpads ist reduziert.

Der WINBOT W3 OMNI reinigt seine Wischpads selbst

Für den Garten steht der GOAT A1600 LiDAR PRO ab 799 statt 1.499 Euro auf der Angebotsliste. Er orientiert sich per LiDAR, benötigt kein Begrenzungskabel und besitzt einen integrierten Trimmer für Rasenkanten.

Der GOAT trimmt auch Rasenkanten