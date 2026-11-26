Der EcoFlow STREAM AC 5000 ergänzt vorhandene Solaranlagen um gut fünf Kilowattstunden Speicher. Im Alltag gefallen uns vor allem die einfache Bedienung und das Zusammenspiel mit anderen STREAM-Geräten. Seit dem jüngsten Update kommen ein lokaler Modus und eine offizielle Home-Assistant-Anbindung hinzu. Allerdings gibt es starke Konkurrenz im eigenen Haus: Das Modell mit direkten Solareingängen kostet nur wenig mehr.

Vorhandene Solaranlagen einfach ergänzen

Das Prinzip kennen wir bereits vom Samduo Nex E6000: Ein AC-Speicher nimmt Energie über das Hausnetz auf und gibt sie später wieder ab. Solarmodule werden nicht direkt angeschlossen, der vorhandene Solarwechselrichter bleibt im Einsatz. Ein kompatibler Smart Meter erfasst Überschüsse und Verbrauch und ermöglicht die bedarfsgerechte Regelung. In der üblichen Steckdosenkonfiguration sind für die Abgabe ins Hausnetz bis zu 800 Watt vorgesehen.

Mit rund 30 Zentimetern Breite und Tiefe benötigt das knapp 45 Kilogramm schwere Gerät wenig Stellfläche. Das Design gefällt uns, auch wenn die vorherige STREAM-Generation etwas eleganter wirkte. Dafür lässt sich das neue Modell mit bis zu zwei passenden Erweiterungsakkus stapeln. So sind rund 15 Kilowattstunden möglich, ohne zusätzliche Grundfläche zu belegen.

Die Stream AC 5000 ist auch als Ergänzung zu bestehenden Anlagen eine gute Wahl.

4,4 Kilowattstunden im eigenen Test

EcoFlow gibt für den Lithium-Eisenphosphat-Akku 5.024 Wattstunden Kapazität an. Tatsächlich konnten wir etwa 4.400 Wattstunden nutzen, also rund 88 Prozent der Nennkapazität. Das ist die entnehmbare Energie unter unseren Testbedingungen, kein Wirkungsgrad für den vollständigen Lade- und Entladevorgang. Als Zusatzspeicher bietet der STREAM AC 5000 damit eine ordentliche Reserve für die Abendstunden.

Die AC-Anbindung bringt zusätzliche Wandlungsverluste mit sich: Ein Solarwechselrichter macht aus dem Gleichstrom der Module zunächst Wechselstrom. Zum Speichern wird daraus wieder Gleichstrom und bei der späteren Abgabe erneut Wechselstrom. Dieser Umweg ist der Preis für die unkomplizierte Nachrüstung.

Das Display zeigt den genauen Ladestand an.

Umfassende Software, einfache Bedienung

Die EcoFlow-App ist für uns eine Stärke des Systems. Energieflüsse, Akkustand und Ladeleistung werden verständlich dargestellt. Gleichzeitig lassen sich Eigenverbrauch, Zeitpläne, Ladegrenzen und Reserven detailliert einstellen. Trotz des großen Funktionsumfangs bleibt die grundlegende Bedienung angenehm einfach. Besonders gut gefällt uns, dass sich kompatible neue und ältere STREAM-Speicher gemeinsam verwalten lassen. Das gilt auch für die Powerstations sowie einige Powerbanks des Herstellers.

Auch dynamische Stromtarife lassen sich einbeziehen. Die intelligente Energiesteuerung mit OASIS kann neben Verbrauch und Wetterprognosen die Strompreise berücksichtigen: günstig laden und die Energie später in teureren Stunden nutzen. Gerade in sonnenarmen Monaten ist das praktisch. Der Preisabstand muss allerdings groß genug sein, um die Lade- und Entladeverluste auszugleichen. Eine pauschale Ersparnis lässt sich daraus nicht ableiten, auch wenn die Hersteller (auch EcoFlow) hier etwas anderes suggerieren.

Lokaler Modus und Home Assistant

Seit dem 17. November liefert EcoFlow ein Update aus, das die Abhängigkeit von der Cloud reduziert. Im lokalen Modus kommunizieren App und Speicher direkt über das Heimnetz. Livewerte und unterstützte Steuerfunktionen bleiben dadurch auch bei einem Internetausfall verfügbar. Voraussetzung sind ein funktionierendes Heimnetz und ein kompatibler, lokal angebundener Stromzähler. Das System arbeitet dabei im Eigenverbrauchsmodus.

Diese Wahlmöglichkeit gefällt uns ausdrücklich. Allerdings entfallen im lokalen Modus der Fernzugriff über EcoFlows Cloud, der KI-Modus, cloudbasierte Automationen, Firmwareupdates und historische Statistiken in der EcoFlow-App. Die intelligente Tarifoptimierung des Herstellers läuft somit nicht einfach offline weiter. Für das grundlegende Speichern und Nutzen von Solarstrom ist die zusätzliche Unabhängigkeit dennoch ein klarer Fortschritt.

Parallel bietet EcoFlow eine eigene Integration für Home Assistant an. Sie wird zusätzlich installiert und nutzt die lokale Schnittstelle Modbus TCP. Der Zugriff lässt sich in der EcoFlow-App auf das Auslesen beschränken oder um unterstützte Steuerbefehle erweitern. So kann der Speicher auch im lokalen Modus Teil eigener Automationen werden. Ältere STREAM-Modelle profitieren ebenfalls, sofern sie einem System mit STREAM 5000 oder STREAM AC 5000 angehören.

Nützlicher Notstrom, aber eine Steckdose weniger

Bei den Anschlüssen hat EcoFlow dagegen gespart. Neben dem Netzanschluss gibt es nur noch eine separate Verbrauchersteckdose. Die zweite Steckdose der vorherigen Generation fehlt uns, weil sie den Anschluss mehrerer Geräte unkomplizierter gemacht hat. Die verbliebene Steckdose bietet immerhin eine praktische Notstromfunktion: Bei einem Stromausfall versorgt der Speicher direkt angeschlossene Verbraucher weiter.

Dafür nennt EcoFlow bis zu 2.500 Watt beim Einzelgerät und bis zu 3.000 Watt mit Erweiterungsakku. Das kann etwa für Kühlschrank oder Router nützlich sein, ersetzt aber keine Notstromversorgung des gesamten Hauses. Über den normalen Netzanschluss wird bei einem Ausfall nämlich nicht weiter eingespeist. Eine gewünschte Akkureserve lässt sich in der App festlegen.

Beim Vorgänger waren noch zwei Steckdosen vorhanden.

Fazit: Der Aufpreis zum STREAM 5000 lohnt einen Blick

Der STREAM AC 5000 überzeugt uns als einfach bedienbarer Zusatzspeicher mit umfassender Software. Rund 4,4 Kilowattstunden nutzbare Kapazität, die Einbindung ins STREAM-System und die Notstromfunktion ergeben ein stimmiges Paket. Lokaler Betrieb und Home Assistant werten es zusätzlich auf. Die einzelne Verbrauchersteckdose bleibt für uns ein Rückschritt.

Die größere Einschränkung zeigt sich beim Modellvergleich: Im EcoFlow-Shop kostet der AC 5000 aktuell 1.299 Euro, der normale STREAM 5000 1.399 Euro, jeweils bei Anwendung des Nullsteuersatzes. Für nur 100 Euro mehr gibt es bei nahezu gleicher Größe vier direkte Solareingänge mit MPPT-Reglern zur optimalen Nutzung der angeschlossenen Module. Wer die Stromerzeugung später erweitern oder erst damit beginnen möchte, bekommt damit die aus unserer Sicht bessere Wahl. Der AC 5000 passt vor allem dann, wenn ausschließlich bereits erzeugter Solarstrom oder günstig eingekaufter Netzstrom gespeichert werden soll.

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