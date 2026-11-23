Amazon bietet seinen erst seit Kurzem erhältlichen Echo Time aktuell für 104,99 Euro an. Damit kostet der Alexa-Wecker momentan weniger als die Hälfte seines regulären Preises. Wir konnten uns bereits einen ersten Eindruck von dem Gerät verschaffen.

Der Echo Time kombiniert eine digitale Uhr mit den Funktionen eines Alexa-Lautsprechers. Amazon hat das Gerät speziell für die Verwendung im Schlafzimmer konzipiert und verzichtet daher auf eine Kamera und Videostreaming-Funktionen.

Schlafphasenerkennung und sanftes Wecken

Eine Besonderheit ist die automatische Schlafphasenerkennung, die funktioniert, wenn der Echo Time neben dem Bett aufgestellt wird. Auf dieser Grundlage lässt sich ein Zeitfenster vor der eingestellten Weckzeit festlegen, in dem der Echo Time den Nutzer während einer erkannten Leichtschlafphase weckt. Im besten Fall gestaltet sich das Aufwachen dadurch angenehmer als bei einem Wecker, der unabhängig vom Schlafzustand zu einer festen Uhrzeit klingelt. Unseren bisherigen Erfahrungen zufolge scheint die auf Ultraschall basierende Schlafphasenerkennung recht zuverlässig zu funktionieren.

Schlaferkennung und Weckzeit kombiniert

Ergänzend bietet der Echo Time eine optionale Wecklichtfunktion. Dabei wird das Display bereits vor dem eigentlichen Wecksignal langsam heller. Auch diese Funktion kann zu einem angenehmeren Aufwachen beitragen. Auf Wunsch informiert der Echo Time nach dem Wecken zudem über die aktuellen Wetterverhältnisse und die Vorhersage für den Tag.

Für das Wecksignal stehen zahlreiche unterschiedliche Töne zur Auswahl. Darüber hinaus stehen verschiedene Zifferblatt-Designs zur Auswahl, die sich um Widgets mit Wetterinformationen und anderen Angaben ergänzen lassen.

Alexa und Smarthome-Steuerung inklusive

Abseits der Weckfunktionen bietet der Echo Time die gewohnten Möglichkeiten von Alexa. So lassen sich per Sprachbefehl Musik abspielen, Informationen abrufen oder kompatible Smarthome-Geräte steuern. Auch Alexa-Routinen lassen sich nutzen, um beispielsweise morgens zusammen mit dem Wecker die Beleuchtung oder eine kompatible Kaffeemaschine einzuschalten.

Zahlreiche Zifferblätter und Widgets

Der Echo Time richtet sich vor allem an Nutzer, die Alexa ohnehin verwenden und der Sprachassistentin einen festen Platz auf dem Nachttisch geben wollen. Die Kombination aus Uhr, Schlafphasenerkennung und Smarthome-Steuerung kann dabei durchaus praktisch sein. Der aktuelle Aktionspreis macht das ansonsten vergleichsweise teure Gerät auf jeden Fall deutlich interessanter.

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