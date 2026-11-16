Echo Time: Amazons Nachttisch-Wecker erstmals im Angebot

Der neue Echo Time ist erstmals mit Preisnachlass erhältlich. Regulär verlangt Amazon für den speziell als Wecker konzipierten Echo-Lautsprecher 214,99 Euro. Das ist für einen Wecker eine Menge Geld. Mit dem aktuellen Aktionspreis von 159,99 Euro dürfte der Echo Time für viele Nutzer interessanter werden.

Speziell für den Nachttisch entwickelt

Der Echo Time ist der erste Echo-Lautsprecher, den Amazon ausdrücklich als Wecker für den Nachttisch konzipiert hat. Auf eine Kamera hat Amazon daher bewusst verzichtet. Videostreaming und Videoanrufe sind ebenfalls nicht möglich.

Zahlreiche Zifferblätter und Widgets

Neben den üblichen Alexa-Funktionen bietet das Gerät eine digitale Uhr, deren Darstellung sich mit zahlreichen Zifferblattdesigns anpassen lässt. Ergänzend zur Wiedergabe von Musik und Hörbüchern bietet das Gerät auch verschiedene Klänge und Geräuschkulissen, die beim Einschlafen helfen sollen.

Schlaferkennung mithilfe von Ultraschall

Eine Besonderheit des Echo Time ist die optionale Schlaferkennung. Die Erfassung der Schlafbewegungen erfolgt mithilfe von Ultraschall. Das Gerät kann während der Nacht Bewegungen erfassen und daraus Rückschlüsse auf den Schlafzustand ziehen.

Schlaferkennung und Weckzeit kombiniert

Anhand dieser Daten soll der Echo Time erkennen können, wann sich der Nutzer in einer leichteren Schlafphase befindet. Der Weckzeitpunkt kann dann entsprechend angepasst werden, um das Aufwachen angenehmer zu gestalten. Dabei lässt sich ein Zeitraum von bis zu 30 Minuten vor der eigentlichen Weckzeit festlegen, in dem das Gerät nach einer leichteren Schlafphase sucht.

Smarthome-Steuerung und Alexa+

Wie andere Echo-Geräte lässt sich auch der Echo Time zur Steuerung kompatibler Smarthome-Geräte verwenden. Beispielsweise können Lampen und Jalousien in die morgendliche Weckroutine eingebunden werden. Auch die Raumtemperatur lässt sich über entsprechend vernetzte Thermostate anpassen.

Der Echo Time wurde laut Amazon für die Nutzung mit Alexa+ entwickelt. Käufer erhalten deshalb auch Zugang zur Early-Access-Phase der erweiterten Sprachassistentin. Für Prime-Mitglieder soll der Dienst dauerhaft kostenlos bleiben.

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