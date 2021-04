Echo Show 10: Verkaufsstart für den euch folgenden Alexa-Bildschirm

Rund einen Monat nach dem Start der Vorbestellungen geht der Echo Show 10 heute offiziell in den Verkauf, scheint aber entweder in zu geringen Stückzahlen produziert worden zu sein oder im Laufe der vergangenen Wochen so stark nachgefragt, dass sich Interessenten die erst heute Bestellen, eine ganz Weile gedulden müssen.

Fast drei Monate Wartezeit

So soll der neue Echo Show 10 erst ab dem 13. Juli 2021 lieferbar sein – Amazon verlangt Fans der Echo-Produktfamilie hier eine Wartezeit von satten 90 Tagen für das 249,99 Euro teure Top-Modell ab. Dieses unterscheidet sich von den bisherigen Echo Show-Modellen vor allem durch den motorisierten 10,1-Zoll-HD-Bildschirm, der Anwendern bei Bewegungen in Küche und Wohnzimmer so folgen soll, dass der Bildschirm-Inhalt stets im Blick behalten werden kann – ein Feature, das sich auch deaktivieren lässt.

Amazon selbst bewirbt den Echo Show 10 als „ultimative Küchenhelfer“ und dürfte damit lediglich den Haupteinsatzzweck vieler Echo-Geräte beschreiben, die dank der Integration von Chefkoch, Kitchen Stories, Timern, und der einfachen, sprachgesteuerten Umrechnung von Maßeinheiten, geradezu prädestiniert für einen Platz auf der Küchen-Arbeitsfläche sind.

Echo Show 10 im Video

Küchenhelfer, Videoplayer und Zigbee-Hub

Der mit einem Display ausgestattete Echo Show 10 kann wie alle Echo-Geräte auf Amazon Music, Apple Music und Spotify zugreifen, ist darüber hinaus aber auch in der Lage Serien und Filme von Prime Video und Netflix wiederzugeben.

Verbaute Mikrofone und die Kamera lassen sich auf Wunsch per Knopfdruck ausschalten, ein integrierter Zigbee-Hub gestattet das Einrichten kompatibler Geräte ohne zusätzliche Smart-Home-Gateways.

Ebenfalls nicht uninteressant: Die zur Nutzerverfolgung nötige Bildanalyse findet laut Amazon ausschließlich lokal auf dem Gerät statt.