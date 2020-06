Echo Auto startet in Deutschland

Amazon bietet den Echo Auto jetzt in Deutschland an. Echo Auto ist der bislang erste Echo-Ableger, der Alexa unterwegs bereitstellt. Das kompakte Gerät in Form einer Power Bank wird über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt und auf Höhe des Armaturenbretts platziert.

Für optimalen Sprachempfang wurde der Echo Auto mit acht Fernfeld-Mikrofonen ausgestattet. Die Verbindung mit einem Smartphone und installierter Alexa-App wird für die Funktion allerdings vorausgesetzt. Die Verwendung erfordert zudem eine Datenverbindung zum Internet.

Echo Auto verfügt über ein speziell entwickeltes Array mit acht Mikrofonen, das für die erschwerten Akustikbedingungen im Auto entwickelt wurde. Das versetzt Alexa in die Lage, Befehle trotz laufender Musik, Klimaanlage und Umgebungsgeräuschen von der Straße zu hören. Echo Auto wird über die 12-V-Steckdose des Fahrzeugs oder einen integrierten USB-Anschluss mit Strom versorgt und lässt sich über eine 3,5-mm-Audiobuchse oder Bluetooth an die Stereoanlage anschließen. Echo Auto verbindet sich über die Alexa-App auf dem Smartphone (iOS oder Android) mit Alexa und nutzt das Datenvolumen des Mobiltelefons, um online zu gehen und auf eine Reihe von Alexa-Funktionen wie Musik, Telefonie und mehr zuzugreifen.

Ebenso ist eine Verbindung zum Audiosystem des Fahrzeugs erforderlich, um die Alexa-Antworten sowie optional über Spotify, Apple Music oder Deezer gestreamte Musik im Auto wiederzugeben. Ausführliche Infos finden sich auf der Produktseite bei Amazon.

Produkthinweis Echo Auto – Bringen Sie Alexa in Ihr Auto 59,99 EUR

Preise für diverse Amazon-Geräte reduziert

Amazon begleitet die Einführung des Echo Auto mit einer Rabattaktion über nahezu die komplette Produktpalette: