EA bringt 25 Klassiker: Road Rash und Wing Commander neu aufgelegt

Electronic Arts hat 25 PC-Klassiker erstmals auf Steam veröffentlicht. Neben „Theme Hospital“, „Ultima“ und „Crusader“ gehören dazu „Road Rash“ sowie mehrere „Wing Commander“-Spiele. Sieben der Titel liegen als überarbeitete Anniversary Editions vor.

Sieben Neuauflagen mit modernisierter Technik

Überarbeitet wurden „Road Rash“, die ersten vier „Wing Commander“-Teile, „Wing Commander Prophecy“ und „Privateer 2: The Darkening“. Die übrigen 18 Veröffentlichungen sind originalnahe Portierungen. Dazu zählen unter anderem „Ultima I“ bis „Ultima IX“, beide „Ultima Underworld“-Spiele und „Strike Commander“.

Bei „Road Rash“ läuft das Motorradrennen nun mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und unterstützt moderne Controller. Der vollständig neu lizenzierte Rock-Soundtrack lässt sich zudem auch während der Rennen abspielen. Cloud-Spielstände und ein Fenstermodus gehören ebenfalls zur Neuauflage.

Restaurierte Videos und Community-Patches

Den Anstoß für die Restaurierung gab ein 2022 entdecktes Medienarchiv bei EA. Wiedergefundene Masterbänder lieferten besseres Ausgangsmaterial für die Filmsequenzen. Bei „Wing Commander III“ und „IV“ wurden zusammen mehr als 1.000 Videoszenen wiederhergestellt. Optionales KI-Upscaling ergänzt die restaurierten Fassungen; die ursprünglichen Videos bleiben ebenfalls wählbar.

In die Wing-Commander-Neuauflagen fließen außerdem Arbeiten aus der Fan-Community ein. Integrierte Patches verbessern je nach Spiel unter anderem Steuerung, Spieltempo und Darstellung. Die Teile III und IV unterstützen ebenfalls bis zu 60 Bilder pro Sekunde.

Startangebote bis zum 19. November

Bis zum 19. November laufen auf Steam und GOG Einführungsaktionen. Die sechs Anniversary Editions aus dem Wing-Commander-Universum kosten bei Steam jeweils 4,99 statt 9,99 Euro. „Privateer“, „Academy“ und „Armada“ sind jeweils für 2,49 statt 4,99 Euro erhältlich.

Wer die betreffenden Wing-Commander-Spiele bereits digital bei GOG oder in der EA-App besitzt, erhält die passende Anniversary Edition kostenlos auf derselben Plattform.

EA knüpft damit an die Veröffentlichung älterer Spiele auf Steam von 2024 an. Die sieben neuen Anniversary Editions sind dort für Windows vorgesehen. Native Mac-Versionen werden nicht angeboten.