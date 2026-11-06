Sieben Neuauflagen und Rabatte zum Start
EA bringt 25 Klassiker: Road Rash und Wing Commander neu aufgelegt
Electronic Arts hat 25 PC-Klassiker erstmals auf Steam veröffentlicht. Neben „Theme Hospital“, „Ultima“ und „Crusader“ gehören dazu „Road Rash“ sowie mehrere „Wing Commander“-Spiele. Sieben der Titel liegen als überarbeitete Anniversary Editions vor.
Sieben Neuauflagen mit modernisierter Technik
Überarbeitet wurden „Road Rash“, die ersten vier „Wing Commander“-Teile, „Wing Commander Prophecy“ und „Privateer 2: The Darkening“. Die übrigen 18 Veröffentlichungen sind originalnahe Portierungen. Dazu zählen unter anderem „Ultima I“ bis „Ultima IX“, beide „Ultima Underworld“-Spiele und „Strike Commander“.
Bei „Road Rash“ läuft das Motorradrennen nun mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und unterstützt moderne Controller. Der vollständig neu lizenzierte Rock-Soundtrack lässt sich zudem auch während der Rennen abspielen. Cloud-Spielstände und ein Fenstermodus gehören ebenfalls zur Neuauflage.
Restaurierte Videos und Community-Patches
Den Anstoß für die Restaurierung gab ein 2022 entdecktes Medienarchiv bei EA. Wiedergefundene Masterbänder lieferten besseres Ausgangsmaterial für die Filmsequenzen. Bei „Wing Commander III“ und „IV“ wurden zusammen mehr als 1.000 Videoszenen wiederhergestellt. Optionales KI-Upscaling ergänzt die restaurierten Fassungen; die ursprünglichen Videos bleiben ebenfalls wählbar.
In die Wing-Commander-Neuauflagen fließen außerdem Arbeiten aus der Fan-Community ein. Integrierte Patches verbessern je nach Spiel unter anderem Steuerung, Spieltempo und Darstellung. Die Teile III und IV unterstützen ebenfalls bis zu 60 Bilder pro Sekunde.
Startangebote bis zum 19. November
Bis zum 19. November laufen auf Steam und GOG Einführungsaktionen. Die sechs Anniversary Editions aus dem Wing-Commander-Universum kosten bei Steam jeweils 4,99 statt 9,99 Euro. „Privateer“, „Academy“ und „Armada“ sind jeweils für 2,49 statt 4,99 Euro erhältlich.
Wer die betreffenden Wing-Commander-Spiele bereits digital bei GOG oder in der EA-App besitzt, erhält die passende Anniversary Edition kostenlos auf derselben Plattform.
EA knüpft damit an die Veröffentlichung älterer Spiele auf Steam von 2024 an. Die sieben neuen Anniversary Editions sind dort für Windows vorgesehen. Native Mac-Versionen werden nicht angeboten.
Wing Commander!!
War das noch auf Amiga2000?!
Nein
Pc
Hauptsache erstmal schreiben ohne Plan zu haben :D Es ist natürlich nicht NUR für den PC, sondern auch für zB. den Amiga rausgekommen
Ja, ich hab’s mich auf’m Amiga gespielt. Kult!
Es wird wohl Zeit sich wieder einen Joystick zuzulegen :D
Habe gerade einen intensiven Flashback.
Wing Commander III + IV & Privateer mit einem Sau Schnellen Pentium I 75 MHz – schlaflose Wochenende, es war eine schöne Zeit ! :-)
Und trotz aller Bemühungen seitens Apple die Macs spielfähig zu machen, gibt es von den Publishern keine nativen Mac-Versionen von populären Spieletiteln. Nur irgendwelche Workarounds, was mir viel zu umständlich ist.
Ach Mist, wäre meine Frage gewesen, ob man Wing Commander jetzt auf dem Mac spielen kann?
An Wing Commander erinnere ich mich bei jedem Orchester Besuch, wenn die Musiker sich einspielen :)
schon cool aber warum schafft man es nicht gleich die richtige auflösung für steamdeck einzubauen?