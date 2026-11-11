917 Millionen Euro zusätzlich
E-Auto-Förderung: 2027 mehr Geld, aber keine höhere Kaufprämie
Die Bundesregierung will im kommenden Jahr deutlich mehr Geld für die Förderung von Elektroautos bereitstellen. Wie Reuters unter Berufung auf Unterlagen des Bundesfinanzministeriums berichtet, soll der Fördertopf für 2027 um 917 Millionen Euro auf insgesamt 1,72 Milliarden Euro wachsen. Ursprünglich waren für das kommende Jahr lediglich 803 Millionen Euro vorgesehen. Grund für die geplante Anpassung ist offenbar die unerwartet hohe Nachfrage nach der neuen E-Auto-Prämie.
Fördertopf wächst auf 1,72 Milliarden Euro
Die zusätzlichen Mittel bedeuten allerdings nicht, dass der Bund insgesamt mehr Geld ausgeben möchte. Für das Förderprogramm stehen weiterhin drei Milliarden Euro im Zeitraum von 2026 bis 2029 zur Verfügung. Stattdessen sollen bislang für spätere Jahre eingeplante Gelder vorgezogen werden.
Die Nachfrage scheint der Regierung recht zu geben: Bereits Anfang Oktober waren rund 100.000 Förderanträge bewilligt worden. Die geplante Umschichtung soll nun sicherstellen, dass auch im kommenden Jahr ausreichend Mittel für weitere Anträge bereitstehen. Beschlossen ist die Änderung allerdings noch nicht. Der Haushaltsausschuss des Bundestags soll sich im Rahmen seiner Beratungen ab dem 12. November mit dem Vorschlag befassen.
Bis zu 6.000 Euro Zuschuss beim E-Auto-Kauf
An der Höhe der individuellen Kaufprämie ändert sich durch die Pläne zunächst nichts. Für ein neues batterieelektrisches Fahrzeug sind weiterhin 3.000 Euro Grundförderung vorgesehen. Abhängig vom zu versteuernden Haushaltseinkommen und der Zahl der Kinder kann der Zuschuss auf bis zu 6.000 Euro steigen. Bei förderfähigen Plug-in-Hybriden beginnt die Unterstützung bei 1.500 Euro und erreicht maximal 4.500 Euro.
Die Förderung richtet sich an Privatpersonen. Das zu versteuernde Haushaltseinkommen darf grundsätzlich 80.000 Euro nicht überschreiten. Pro Kind erhöht sich diese Grenze um 5.000 Euro, maximal auf 90.000 Euro. Wie bereits zum Start der Antragstellung berichtet, gilt das Programm rückwirkend für förderfähige Neuzulassungen seit dem 1. Januar 2026. Anträge werden erst nach der Zulassung des Fahrzeugs gestellt.
Mit steigender Reichweite (und Spritpreisen) werden E-Autos immer beliebter.
Was die Pläne für Autokäufer bedeuten
Für Interessenten ist vor allem wichtig, dass die geplante Aufstockung des Jahrestopfs keine höhere Prämie pro Fahrzeug bedeutet. Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann die Förderung bereits jetzt beantragen. Allein aufgrund der neuen Haushaltspläne besteht deshalb kein Anlass, den Autokauf bis 2027 aufzuschieben.
Die Umschichtung könnte die Förderung im kommenden Jahr zwar besser absichern, dafür aber die verfügbaren Mittel für 2028 und 2029 verringern. Ob das Geld tatsächlich bis zum ursprünglich vorgesehenen Programmende reicht, hängt von der weiteren Nachfrage ab. Gerade bei Fahrzeugen mit langen Lieferzeiten ist zudem zu beachten, dass für die Förderung der Zeitpunkt der Erstzulassung und nicht die Bestellung entscheidend ist.
Gute Nachrichten und endlich mal gut angelegtes Geld der Regierung.
Gute angelegt wäre es in Bildung und Gesundheit – das hier ist Konsum. Der Markt wird so weiter verzerrt (Inflation).
Exakt! Richtig analysiert! Außerdem wird zu einem nicht unerheblichen Teil die ausländische Wirtschaft damit gefördert.
Diejenigen, die sich ein E-Auto leiste können, kriegens auch noch gefördert…
Diejenigen, die sich gar nicht erst ein E-auto oder Wärmepumpe leisten können, subventionieren über höhere Energiepreise, Benzin- und Heizkosten etwas, wovon sie selbst nichts haben.
Und gerade Menschen mit niedrigen Einkommen werden durch die CO2-Bepreisung im Verhältnis zu ihrem Einkommen besonders belastet, also die, die sich genau das, was sie subventionieren, nicht leisten können.
Da wäre eine zentrale Mwst. Senkung für Lebensmittel eine bessere Lösung gewesen, um die Inflation abzumildern… oder noch verrückter… wenn das Fahrrad das Auto des Jahres geworden wäre…
oder zumindest der Ausbu des öffentlichen Nahverkehrs, insb. im ländlichen Raum…
Ich stehe solchen Förderungen generell sehr kritisch gegenüber. Jede Förderung wird doch von den OEMs in irgendeiner Form und Weise in den Preis mit eingerechnet. Das war damals bei den Ladestationen auch schon der Fall. Da haben die Teile auf einmal ein paar Euro mehr als die Fördersumme gekostet und alle Leute mit Eigenheim haben sich das einbauen lassen. Bei meiner Eltern hat die halbe Straße jetzt Wallboxen aber kaum einer fährt ein E-Auto. Nach dem Motto haben ist besser als brauchen. Wenn eine Technologie wirklich gut und der Preis dafür interessant ist, kaufen es die Leute auch ohne, dass eine Förderung gibt. Das Geld sollte man lieber in Projekte stecken, die für alle von Vorteil sind. Man könnte damit auch das Deutschlandticket fördern und günstiger anbieten. Das ganze dann auch noch an das Gehalt zu binden ist genauso witzig wie bei den Hausförderprogrammen. Familien, die die Förderung erhalten würden, haben in der Regel aber sowieso nicht das Geld, sich ein Eigenheim zu leisten. Nicht falsch verstehen, ich freue mich für jeden, der so ein paar Euro beim Autokauf sparen kann, aber sinnvoll sind diese ganzen Programme nicht wirklich. So eine Förderung müsste meiner Meinung auch damit verbunden sein, dass man das Auto dann auch eine bestimmte Zeit (z.B. für 5 Jahre) behält. Ansonsten bitte zurückzahlen. Da gab es meine ich auch Fälle, wo neue Autos hier gekauft und direkt im Ausland mit Gewinn wieder verkauft wurden.
Vollkommen richtig und treffend beschrieben!
Wir haben das Geld gerne genommen. Danke Merkel! ;-)
Das ‚Haushaltseinkommen‘ ist eine absolute Unverschämtheit. A) gibt es sowas steuerrechtlich gar nicht (nur gemeinsam veranlagte Ehepaare). B) Singles werden bevorzugt, Familien und zusammenlebende Paare abgestraft, WGs evtl auch.
Das Haushaltseinkommen wäre OK, aber dann muss ein Haushalt mit mehreren Einkommensempfängern entsprechend viele Anträge stellen dürfen und der Freibetrag müsste sich entsprechend vervielfachen. Es kann nicht sein, dass Menschen die ihre Wohnung mit anderen teilen hier benachteiligt werden.
Wenn nächstes Jahr wirklich von Volkswagen der ID unter 20.000 € kommt, schlag ich zu und der die Spritschleuder Tiguan wird verkauft. Leasen möchte ich nicht, ist mir auf Dauer zu teuer und das Auto gehört mir nichtmal. Bin kein Freund von Abomodellen.
Das gleicht dann bei Musk die verlorene Investition in die amerikanische Diktatur wenigstens wieder aus.