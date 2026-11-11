E-Auto-Förderung: 2027 mehr Geld, aber keine höhere Kaufprämie

Die Bundesregierung will im kommenden Jahr deutlich mehr Geld für die Förderung von Elektroautos bereitstellen. Wie Reuters unter Berufung auf Unterlagen des Bundesfinanzministeriums berichtet, soll der Fördertopf für 2027 um 917 Millionen Euro auf insgesamt 1,72 Milliarden Euro wachsen. Ursprünglich waren für das kommende Jahr lediglich 803 Millionen Euro vorgesehen. Grund für die geplante Anpassung ist offenbar die unerwartet hohe Nachfrage nach der neuen E-Auto-Prämie.

Fördertopf wächst auf 1,72 Milliarden Euro

Die zusätzlichen Mittel bedeuten allerdings nicht, dass der Bund insgesamt mehr Geld ausgeben möchte. Für das Förderprogramm stehen weiterhin drei Milliarden Euro im Zeitraum von 2026 bis 2029 zur Verfügung. Stattdessen sollen bislang für spätere Jahre eingeplante Gelder vorgezogen werden.

Die Nachfrage scheint der Regierung recht zu geben: Bereits Anfang Oktober waren rund 100.000 Förderanträge bewilligt worden. Die geplante Umschichtung soll nun sicherstellen, dass auch im kommenden Jahr ausreichend Mittel für weitere Anträge bereitstehen. Beschlossen ist die Änderung allerdings noch nicht. Der Haushaltsausschuss des Bundestags soll sich im Rahmen seiner Beratungen ab dem 12. November mit dem Vorschlag befassen.

Bis zu 6.000 Euro Zuschuss beim E-Auto-Kauf

An der Höhe der individuellen Kaufprämie ändert sich durch die Pläne zunächst nichts. Für ein neues batterieelektrisches Fahrzeug sind weiterhin 3.000 Euro Grundförderung vorgesehen. Abhängig vom zu versteuernden Haushaltseinkommen und der Zahl der Kinder kann der Zuschuss auf bis zu 6.000 Euro steigen. Bei förderfähigen Plug-in-Hybriden beginnt die Unterstützung bei 1.500 Euro und erreicht maximal 4.500 Euro.

Die Förderung richtet sich an Privatpersonen. Das zu versteuernde Haushaltseinkommen darf grundsätzlich 80.000 Euro nicht überschreiten. Pro Kind erhöht sich diese Grenze um 5.000 Euro, maximal auf 90.000 Euro. Wie bereits zum Start der Antragstellung berichtet, gilt das Programm rückwirkend für förderfähige Neuzulassungen seit dem 1. Januar 2026. Anträge werden erst nach der Zulassung des Fahrzeugs gestellt.

Mit steigender Reichweite (und Spritpreisen) werden E-Autos immer beliebter.

Was die Pläne für Autokäufer bedeuten

Für Interessenten ist vor allem wichtig, dass die geplante Aufstockung des Jahrestopfs keine höhere Prämie pro Fahrzeug bedeutet. Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann die Förderung bereits jetzt beantragen. Allein aufgrund der neuen Haushaltspläne besteht deshalb kein Anlass, den Autokauf bis 2027 aufzuschieben.

Die Umschichtung könnte die Förderung im kommenden Jahr zwar besser absichern, dafür aber die verfügbaren Mittel für 2028 und 2029 verringern. Ob das Geld tatsächlich bis zum ursprünglich vorgesehenen Programmende reicht, hängt von der weiteren Nachfrage ab. Gerade bei Fahrzeugen mit langen Lieferzeiten ist zudem zu beachten, dass für die Förderung der Zeitpunkt der Erstzulassung und nicht die Bestellung entscheidend ist.