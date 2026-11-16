dustyPad macht alte iPads zum Stream Deck für den Mac

Mit der Mac-App dustyPad lässt sich ein ausrangiertes iPad als Bedienfeld für den Mac verwenden. Das Konzept orientiert sich laut Entwickler an Stream Decks, bei denen sich häufig benötigte Funktionen und Befehle über frei belegbare Tasten ausführen lassen. Statt spezieller Hardware genügt dafür ein Tablet oder Smartphone, das über das lokale Netzwerk mit dem Mac verbunden wird.

Anders als bei vielen vergleichbaren Lösungen muss auf dem Mobilgerät laut Entwickler keine zusätzliche App installiert werden. Die Anwendung läuft auf dem Mac und stellt die Bedienoberfläche über eine Webseite bereit. Auf dem iPad genügt es, die entsprechende Seite in Safari aufzurufen. Voraussetzung ist lediglich, dass sich beide Geräte im selben WLAN befinden.

dustyPad auf dem iPad

Auch ältere iPads lassen sich verwenden

Dank der browserbasierten Bedienung soll dustyPad auch auf älteren Geräten funktionieren, für die keine aktuellen Apps mehr angeboten werden. Laut Entwickler funktioniert dustyPad sogar noch auf iPads mit iOS 9. Auch ältere iPhones und Android-Tablets sollen sich als Steuergeräte verwenden lassen.

Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten

Über frei belegbare Schaltflächen lassen sich verschiedene Funktionen des Macs direkt ausführen. So lassen sich beispielsweise Programme öffnen sowie Musikwiedergabe und Lautstärke steuern. Der Entwickler sieht die App besonders für Nutzer als geeignet an, die häufig zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln, bestimmte Funktionen mit einem Fingertipp ausführen möchten und noch ein altes Tablet oder Smartphone herumliegen haben.

Ohne Cloud und Benutzerkonto

Mac und Steuergerät kommunizieren ausschließlich über das lokale Netzwerk. Eine Verbindung zu externen Servern ist ebenso wenig wie ein Benutzerkonto erforderlich.

Die Grundfunktionen von dustyPad stehen kostenlos zur Verfügung. Zusätzliche Funktionen lassen sich über die Pro-Version für einmalig 5 US-Dollar freischalten.