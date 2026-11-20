Mit dem FUGL Pro legt Dukawey sein komfortorientiertes City-E-Bike neu auf. Das 2027er-Modell baut auf dem bereits von uns getesteten FUGL 3.0 auf und übernimmt dessen wichtigste Besonderheit: den umschaltbaren Drehmoment- und Kadenzsensor.

Das FUGL Pro ist in Rot, Grün und Schwarz erhältlich

Gleichzeitig hat der Hersteller zahlreiche Komponenten überarbeitet, den Akku vergrößert und die Ausstattung erweitert. Der reguläre Verkaufspreis des FUGL Pro wurde inzwischen von ursprünglich 1.399 Euro auf 1.299 Euro gesenkt. Im Rahmen der aktuellen Black-Friday-Aktion gewährt Dukawey beim Bezahlen einen zusätzlichen Nachlass von 50 Euro. Damit reduziert sich der Kaufpreis während des Aktionszeitraums auf 1.249 Euro.

Das FUGL 3.0 hatten wir im Juli ausführlich vorgestellt. Schon damals überzeugten uns die kräftige Motorunterstützung, die solide Verarbeitung und die für ein günstiges E-Bike ungewöhnlich umfangreiche Ausstattung. Allerdings gab es auch Verbesserungspotenzial. Insbesondere die einfache Shimano-Tourney-Schaltung, die wenig ergonomischen Griffe und einige Komfortdetails hätten hochwertiger ausfallen dürfen.

Das Dukawey FUGL Pro bringt nun auch Blinker mit

Genau hier setzt das FUGL Pro an. Die Räder wachsen von 26 auf 27,5 Zoll, der Akku bietet nun 720 statt 672 Wattstunden und die Schaltung wurde auf Shimano Altus mit acht Gängen aufgewertet. Hinzu kommen überarbeitete Bedienelemente, eine verbesserte Beleuchtung und eine NFC-Entsperrung. Trotz des größeren Akkus ist das Fahrrad etwa zwei Kilogramm leichter geworden und wiegt zumutbare 27.5kg. Es bleibt allerdings ein ausgewachsenes E-Bike, das vor allem für den täglichen Einsatz auf Straßen und befestigten Wegen gedacht ist.

Vertrautes Design mit einigen Verbesserungen

Optisch bleibt sich Dukawey treu. Das FUGL Pro besitzt weiterhin einen komfortablen Tiefeinsteiger-Rahmen mit aufrechter Sitzposition. Die Lackierung wirkt hochwertig, die sichtbaren Schweißnähte sind sauber ausgeführt und die Kabel verschwinden weitgehend unauffällig im Rahmen. Bereits beim Vorgänger hatte uns die Verarbeitung positiv überrascht. Das Pro-Modell führt diesen Eindruck fort und wirkt mit seinem vollständig integrierten Akku sogar noch etwas aufgeräumter.

Dukawey FUGL Pro: 28 kg Eigengewicht, 180 kg Traglast

Auch bei den Anbauteilen wurde nachgebessert. Die Schutzbleche bestehen aus Metall, reichen weit nach unten und sitzen ordentlich am Rahmen. Der stabile Heckgepäckträger darf weiterhin mit bis zu 50 Kilogramm belastet werden. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 180 Kilogramm. Bei einem Eigengewicht von rund 28 Kilogramm bleiben damit etwa 150 Kilogramm für Fahrer und Gepäck. Das macht das FUGL Pro auch für größere Einkäufe und längere Touren interessant.

Der Rahmen soll für Körpergrößen zwischen 160 und 190 Zentimetern geeignet sein. Wie sitzen im Bereich von 185 Zentimetern bequem auf dem Fahrrad und haben durch den verstellbaren Vorbau und die weit ausziehbare Sattelstütze noch ordentlich Spielraum.

Zwei Sensoren für unterschiedliche Fahrweisen

Am Antrieb hat Dukawey das bewährte Konzept beibehalten. Der Hinterradmotor leistet nominell 250 Watt. Die Spitzenleistung liegt nach den vorliegenden Angaben bei etwa 650 Watt. Entscheidend ist allerdings weniger die Zahl auf dem Datenblatt als die Art, wie die Unterstützung bereitgestellt wird. Bereits beim FUGL 3.0 gehörte die direkte, gut abgestimmte Motorsteuerung zu den größten Stärken.

Das Dukawey FUGL Pro integriert einen 250-Watt-Motor

Im Drehmomentmodus reagiert der Motor auf den tatsächlichen Pedaldruck. Wer nur locker tritt, erhält eine zurückhaltende Unterstützung. Wird kräftiger in die Pedale getreten, legt auch der Motor deutlich zu. Das vermittelt ein natürliches Fahrgefühl und macht es einfach, das Fahrrad kontrolliert zu beschleunigen. Die Unterstützung setzt unmittelbar ein und arbeitet auch bei gleichmäßiger Geschwindigkeit angenehm ruhig. Einen Daumen hoch gibt es dafür vor allem im Stadtverkehr mit häufigem Anhalten.

Im Kadenzmodus verändert sich der Charakter des Fahrrads dagegen erheblich. Hier reicht es, die Pedale gleichmäßig zu bewegen, um den Motor arbeiten zu lassen. Große Kraftanstrengungen sind dafür nicht erforderlich. Selbst die niedrigste der fünf Unterstützungsstufen kann auf ebener Strecke bis an die reguläre Grenze von 25 km/h heranführen. Die höheren Stufen verstärken vor allem die Beschleunigung und helfen bei Steigungen. Für entspannte Ausfahrten ist das angenehm fühlt sich aber unnatürlich an. Wer sich einfach nur beim Fahren unterstützen lassen möchte, der dürfte den Drehmomentmodus bevorzugen.

Kräftiger Antrieb auch an Steigungen

Die Motorleistung bleibt eine der auffälligsten Eigenschaften der FUGL-Baureihe. Auch das Pro zeigt sich bei Anstiegen ausgesprochen durchzugsstark. Auf längeren Steigungen kann der Antrieb selbst bei geringer eigener Tretleistung einen großen Teil der Arbeit übernehmen. Erst bei stärkeren Belastungen nimmt die Geschwindigkeit deutlich ab. Dabei bleibt die Unterstützung weitgehend gleichmäßig, ohne das störende wiederholte Ein- und Ausschalten, das wir von manchen günstigen E-Bikes kennen.

Dukawey FUGL Pro: Lässt sich nicht direkt als E-Bike erkennen

Interessant ist, dass sich die beiden Sensorbetriebsarten auch während der Fahrt wechseln lassen. Standardmäßig startet das Fahrrad im Drehmomentmodus. Über die Bedieneinheit kann anschließend auf den Kadenzsensor umgeschaltet werden. Das ist besonders praktisch, wenn nach einer längeren, aktiven Fahrt ein anstrengender Anstieg folgt.

Weniger überzeugend bleibt der separat mitgelieferte Gasgriff. Dieser kann an der Bedieneinheit montiert werden und ermöglicht eine Motorsteuerung ohne Pedalbewegung. Wie schon beim FUGL 3.0 beißt sich diese Funktion mit den deustchen Vorschriften für E-Bikes, da die abrufbare Unterstützung hier deutlich über die zulässige Schiebehilfe hinausgeht. Wir würden den Gasgriff daher nicht dauerhaft montieren. Eine gewöhnliche Schiebehilfe ist bereits über die Bedienelemente verfügbar und dürfte für die meisten Alltagssituationen ausreichen.

Größerer Akku, aber umständlichere Entnahme

Der Akku wächst von 672 auf 720 Wattstunden. Dukawey nennt eine theoretische Reichweite von bis zu 140 Kilometern. Gegenüber den zuvor versprochenen 120 Kilometern ist das eine Verbesserung. Wie üblich sollte man diese Herstellerangabe jedoch nicht mit einer garantierten Alltagsreichweite verwechseln. Unterstützungsmodus, Fahrergewicht, Außentemperatur und Streckenprofil können den tatsächlichen Fahrradius erheblich verändern.

Dukawey FUGL Pro: Akkuklappe öffnen, Akku von unten entnehmen

Die größere Änderung betrifft die Unterbringung des Akkus. Beim FUGL Pro verschwindet dieser vollständig im Unterrohr und wird von unten entnommen. Zunächst muss dafür eine zusätzliche Kunststoffklappe geöffnet werden, anschließend lässt sich der Akku mit dem Schlüssel entriegeln und herausnehmen. Das funktioniert, ist aber deutlich umständlicher als beim Vorgänger. Gerade wer den Energiespeicher regelmäßig mit in die Wohnung nehmen möchte, dürfte die zusätzliche Handhabung als Rückschritt empfinden.

Angenehmer ist es deshalb, den Akku direkt im Fahrrad zu laden. Eine entsprechende Ladebuchse ist vorhanden und das mitgelieferte 3-Ampere-Ladegerät kann unmittelbar angeschlossen werden. Dafür braucht es allerdings einen geeigneten Stellplatz mit Stromanschluss. In der Garage, unterm Carport oder am Einfamilienhaus ist das meist unkompliziert. Wer dagegen im Mehrfamilienhaus wohnt und das Fahrrad im Hof abstellt, muss möglicherweise bei jedem Ladevorgang den Akku ausbauen. Hier gefällt uns die Lösung des Vorgängers um eniges besser.

Shimano Altus statt einfacher Tourney-Schaltung

Bei den mechanischen Komponenten hat Dukawey sinnvoll nachgelegt. Während unser FUGL 3.0 noch mit einer Shimano-Tourney-Schaltung und sieben Gängen ausgestattet war, arbeitet das Pro mit einer Achtgangschaltung aus der Altus-Reihe. Damit steht insbesondere für Steigungen eine angenehm leichte Übersetzung bereit. Die Gangwechsel erfolgen über Schalthebel, die mit Daumen und Zeigefinger bedient werden.

Das Dukawey FUGL Pro setzt auf die SHIMANO Altus

Die Schaltung macht einen gut abgestimmten Eindruck. Gangwechsel erfolgen sauber und die Einstellung scheint bereits ab Werk ordentlich zu sein. G Die breitere Übersetzung passt zudem gut zum kräftigen Hinterradmotor.

Auch die Vorderradbefestigung wurde überarbeitet. Statt des bisherigen Schnellspanners verwendet das Pro eine Steckachse. Dazu kommt eine einstellbare Federgabel, die sich in ihrer Härte anpassen und bei Bedarf blockieren lässt. Für normale Straßen und gelegentliche Schotterpassagen ist das eine sinnvolle Ausstattung. Ein echtes Geländerad wird aus dem FUGL Pro dadurch allerdings nicht. Dafür sind die Reifen zu stark auf befestigte Wege ausgelegt und am Hinterbau fehlt weiterhin eine Federung.

Mehr Komfort am Lenker und beim Fahren

Eine weitere Verbesserung betrifft die Ergonomie. Die neuen Griffe besitzen ausgeprägte Handballenauflagen und eine angenehm wirkende Gummioberfläche. Das hatten wir beim FUGL 3.0 ausdrücklich vermisst. Auch die Bedieneinheit wurde überarbeitet und verwendet nun gummierte Tasten statt der einfacheren Kunststoffausführung. Der zurückgebogene Lenker unterstützt eine aufrechte Sitzposition, bei der Arme und Schultern vergleichsweise entspannt bleiben.

Dukawey FUGL Pro: Blinker, Hupe und (optionaler) Gashebel

Zusammen mit dem breiteren Sattel ergibt sich eine echt bequeme Sitzhaltung, die gut zu längeren Pendelstrecken und gemütlichen Touren passt. Die 27,5-Zoll-Räder rollen auf Asphalt vergleichsweise ruhi, für loses Gelände fehlt dagegen ein gröberes Profil. Um es ganz klar zu sagen: Die Bereifung markiert das FUGL Pro eindeutig als City E-Bike und ist auf den Stadt-Einsatz abgestimt.

Die Federgabel nimmt kleinere Unebenheiten gut auf. Deutlichere Schläge vom Hinterrad werden allerdings weiterhin an den Sattel weitergegeben. Das hatten wir bereits beim FUGL 3.0 kritisiert. Eine gefederte Sattelstütze gehört auch beim Pro nicht zur Serienausstattung, wird aber als Zubehör angeboten.

Blinker, Bremslicht und NFC-Entsperrung

Besonders umfangreich fällt die elektronische Ausstattung aus. Der neue Frontscheinwerfer arbeitet mit vier LED-Elementen und bietet eine kräftige Beleuchtung. Am Heck sitzen neben dem Rücklicht nun auch gut sichtbare Blinker. Diese reichen optisch bis in die Seitenbereiche und lassen sich vom Lenker aus steuern. Zusätzlich ist eine Warnblinkfunktion vorhanden. Das Bremslicht wird weiterhin automatisch beim Betätigen eines Bremshebels aktiviert. Die hydraulischen Zoom-Scheibenbremsen mit 180-Millimeter-Scheiben vorne und hinten machen dabei einen sehr verlässlichen Eindruck.

Dukawey FUGL Pro: Neue Beleuchtung mit vier LEDs

Bei den Blinkern gefällt uns insbesondere die gute Sichtbarkeit. Ergänzt wird die Sicherheitsausstattung durch reflektierende Reifenflanken und eine kräftige elektrische Hupe. Eine klassische Fahrradklingel wird ebenfalls mitgeliefert.

Das Farbdisplay informiert über Geschwindigkeit, Akkustand, Unterstützungsstufe und zurückgelegte Strecken. Hinzu kommen ein USB-C-Anschluss zum Laden des eigenen iPhones sowie die neue NFC-Entsperrung. Zwei passende Karten liegen bei, die zum Freigeben des Motors an das Display gehalten werden müssen. Wir haben diese Funktion allerdings gleich deaktiviert.

Dukawey FUGL Pro: Wird das Licht aktiviert, dimmt sich die Bedieneinheit

Zum einen wollten wir nicht bei jeder Fahrt auch noch an eine zusätzliche Karte denken müssen, zum anderen stellt die elektronische Motorsperre keinen wirksamen Diebstahlschutz dar. Die NFC-Abfrage lässt sich über das Werksmenü abschalten, in dem auch zahlreiche weitere Grundeinstellungen angepasst werden können.

Lohnt sich der Aufpreis zum FUGL 3.0?

Der Unterschied zwischen beiden Modellen liegt weniger beim Motor als bei der überarbeiteten Gesamtausstattung. Das FUGL 3.0 bot bereits einen kräftigen Antrieb, hydraulische Bremsen, eine gute Verarbeitung und einen großen Akku. Mit dem Pro kommen nun die bessere Schaltung, die größeren Räder, ergonomischere Griffe, eine modernisierte Bedieneinheit, NFC und die erweiterte Beleuchtung hinzu. Besonders die Verbesserung der Schaltung und der Griffkomfort räumen Kritikpunkte ab, die wir beim Vorgänger noch angemerkt hatten.

Das Dukawey FUGL Pro kommt mit Blinkern und Bremslicht

Nicht jede Veränderung ist allerdings automatisch ein Fortschritt. Die Akkuentnahme ist beim Pro deutlich umständlicher gelöst und auch die fehlende Hinterradfederung bleibt ein Thema. Die größere Bereifung und das leicht reduzierte Gewicht verändern zudem nichts daran, dass das Fahrrad primär für komfortables Fahren auf Straßen und befestigten Wegen gedacht ist. Wer regelmäßig schwere Lasten oder Kinder transportieren möchte, dürfte mit einem spezialisierten Cargobike weiterhin besser beraten sein.

Für uns ist das FUGL Pro vor allem eine konsequente Weiterentwicklung des bereits gelungenen FUGL 3.0. Die Verbesserungen machen sich an zahlreichen Stellen bemerkbar, ohne dass das ursprüngliche Konzept verloren geht. Besonders interessant bleibt die Kombination aus natürlichem Drehmomentmodus und besonders entspannter Kadenzunterstützung. Wer ein komfortables, gut ausgestattetes E-Bike für Pendelstrecken, Einkäufe und längere Ausflüge sucht, findet hier ein vielseitiges Angebot. Lediglich die umständlichere Akkukonstruktion sollte vor dem Kauf mit den eigenen Lademöglichkeiten abgeglichen werden.

Die Abmessungen des Dukawey FUGL Pro