Ductus: Die eigene Handschrift als Schriftart erstellen

Wer schon immer einmal die eigene Handschrift als Schriftart verwenden wollte, kann dies mit der kostenlosen Web-Anwendung Ductus ausprobieren. Die Seite funktioniert direkt im Browser und benötigt weder eine Registrierung noch zusätzliche Software. Besonders angenehm lässt sich die eigene Schrift auf dem iPad mit dem Apple Pencil erstellen. Aber auch auf dem iPhone genügt der Finger, um aus handgeschriebenen Buchstaben einen richtigen Font zu machen.

Ductus erstellt eigene Fonts direkt im Browser

Die Bedienung ist einfach gehalten. Ductus fordert nacheinander dazu auf, die einzelnen Buchstaben des Alphabets auf einer Schreibfläche nachzuzeichnen. Währenddessen zeigt die Anwendung bereits zusammengesetzte Wörter in der entstehenden Schrift an. So lässt sich unmittelbar beurteilen, wie die eigenen Buchstaben später im Text aussehen. Wer sich verschreibt, kann einzelne Eingaben rückgängig machen oder erneut zeichnen.

Schriftart exportieren und weiterverwenden

Nach der Eingabe lässt sich die fertige Handschrift mit beliebigen Texten ausprobieren. Ductus bietet dafür eine Vorschau, in die eigene Wörter und Sätze eingetragen werden können. Zusätzlich lassen sich Schriftproben als Bilder teilen. Farbe und Gestaltung der Vorschau können dabei angepasst werden.

Auf dem iPad lässt sich der Apple Pencil nutzen

Für die weitere Verwendung stehen zwei Dateiformate bereit. Der Export als OTF liefert eine installierbare Schriftart, die sich anschließend in kompatiblen Anwendungen verwenden lässt. Alternativ bietet Ductus das Webformat WOFF2 an, mit dem sich die eigene Handschrift beispielsweise auf Webseiten einbinden lässt. Die Schrift erhält vor dem Export einen frei wählbaren Namen. Bereits erstellte Entwürfe bleiben auf dem verwendeten Gerät gespeichert und können später erneut bearbeitet werden.

Noch ohne Umlaute und echte Schreibschrift

Ganz vollständig ist das Ergebnis allerdings nicht. Aktuell darf das Fehlen deutscher Umlaute bemängelt werden, auch das „ß“ und weitere Sonderzeichen sucht man derzeit noch vergeblich. Auch verbundene Schreibschrift lässt sich nur eingeschränkt nachbilden. Ductus erfasst einzelne Zeichen, berücksichtigt aber nicht, wie sich deren Form beim handschriftlichen Verbinden verändert.

Den fertigen Font gibt es anschließend als OTF-Download

Wer größere Ansprüche hat, kann alternativ mit KI-Werkzeugen experimentieren. Sowohl mithilfe von Codex lassen sich Schriftarten aus handgeschriebenen Tablet-Vorlagen erstellen, Claude stellt auf entsprechende Nachfrage die Erstellung installierbarer Fonts aus eingescannten Handschriftproben samt Buchstabenverbindungen zumindest in Aussicht. Ob das Ergebnis überzeugt, hängt allerdings von der Umsetzung ab.