Dreame begleitet den Black Friday mit Angeboten bei Amazon und im eigenen Onlineshop. Neben Saugrobotern und Akkusaugern sind auch kleinere Haushaltsgeräte dabei. Wir haben sechs Angebote herausgegriffen – darunter einen Mixer für 69 Euro und einen Heizlüfter mit Luftbefeuchtung, den wir bereits ausprobiert haben.

BlendLogic: Hochleistungsmixer für 69 Euro

Der Dreame BlendLogic wird aktuell für 69 Euro angeboten. Den Standmixer haben wir bereits vorgestellt. Er kombiniert einen 2.000-Watt-Motor mit einem großen 2-Liter-Behälter und einem zusätzlichen 700-Milliliter-Becher für einzelne Portionen. Beide Behälter bestehen aus Tritan.

Neun Programme decken unter anderem Smoothies, Eis und Soßen ab. Die iDetect-Funktion soll Menge und Beschaffenheit der Zutaten erkennen und Laufzeit sowie Geschwindigkeit automatisch anpassen. Ein Reinigungsprogramm ist ebenfalls vorhanden.

Der mitgelieferte Becher ist perfekt für unterwegs.

W20: Heizen und Befeuchten für 129 Euro

Direkt bei Dreame kostet der W20 derzeit 129 Euro. Der Heizlüfter kombiniert 2.200 Watt Heizleistung mit einer Luftbefeuchtung. Ein 800-Milliliter-Tank versorgt den ringförmigen Nebelauslass, der während des Heizens Feuchtigkeit an die Raumluft abgibt. Dazu kommen eine automatische Temperaturregelung und ein LED-Flammeneffekt.

Wir haben den W20 bereits ausprobiert und finden das Konzept ziemlich gut. Die Kombination aus Wärme und zusätzlicher Befeuchtung passt zur Heizperiode. Bei der Steuerung bleibt das Gerät allerdings „dumm“: Eine App fehlt, bedient wird per Touch-Eingaben oder mit der beiliegenden Fernbedienung. Mit App-Unterstützung wäre das Gesamtpaket für uns noch interessanter und vor allem besser steuerbar.

Ein sehr guter Heizer, der allerdings nicht per App bedienbar ist.

Aqua20 und Z30: Angebote für die Bodenpflege

Für den Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete nennt Dreame einen Aktionspreis von 999 Euro. Der Saugroboter kombiniert eine Wischwalze mit zusätzlicher Dampfreinigung. Die Walze lässt sich zur Randreinigung seitlich ausfahren und wird nach dem Einsatz in der Basisstation automatisch gereinigt.

Wenn du lieber selbst saugst, bietet Dreame den Z30 Pro Aqua-A zum Aktionspreis von 379 Euro an. Der Akkustaubsauger bringt einen Nassreinigungsaufsatz mit und besitzt ein um bis zu 90 Grad abknickbares Saugrohr. Die Station übernimmt die Selbstreinigung des Nassaufsatzes und dessen Trocknung mit 70 Grad heißer Luft.

Der Toaster verfügt über mehrere Programme, die sich via Touch-Display auswählen lassen.

Toaster und Haarstyler als weitere Angebote

Im Hersteller-Shop ist der schwarze ToastControl für 49 Euro gelistet. Der Toaster bietet einen 5,3-Zoll-Touchscreen, acht Brotprogramme und sechs Bräunungsstufen. Das Brot wird motorisiert angehoben und abgesenkt; eine Zwischenkontrolle ist möglich, ohne den Toastvorgang endgültig abzubrechen.

Den braunen AirStyle Pro 2 bewirbt Dreame für 199 Euro. Der Haarstyler wird mit sieben Aufsätzen geliefert, darunter zwei Lockenaufsätze sowie Zubehör zum Trocknen, Glätten und für mehr Volumen.

Dreame nennt den 30. November als Ende seiner Black-Friday-Aktion.

Produkthinweis DREAME BlendLogic™ Hochleistungs-Mixer, iDetect™-Technologie, | 2 Tritan Mixbecher (2,0 L&700 mL),2.000 W Motor... 69,00 EUR 199,00 EUR

Produkthinweis DREAME Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete Saug- und Wischroboter 40.000 Pa | 180 °C Dampfwischen, Wischen mit heißem... 999,00 EUR 1.499,00 EUR

Produkthinweis dreame Mega Pro 409 L Kühlschrank mit SpaceBoost Mega-Kapazität, schlankem Design, schneller und gleichmäßiger... 449,00 EUR 699,00 EUR

Produkthinweis DREAME AirStyle Pro 2, 7-in-1-Hairstyler, Schnelltrocknend | 2 Lockenaufsätze,Volumen für das Haar,glättende Bürste... 199,00 EUR 299,00 EUR

