Mit dem ROMO P2 hat DJI seine zweite Saugrobotergeneration bereits im September auf den Markt gebracht. Unseren ersten Praxistest haben wir damals zum Verkaufsstart veröffentlicht. Heute beschäftigen wir uns mit einem Detail, das bei der Vorstellung des Gerätes etwas untergegangen ist. Der ROMO P2 kann seine Wischpads nicht nur mit Wasser versorgen, sondern auch Reinigungsmittel gezielt einsetzen, um fettige Rückstände auf Hartböden zu lösen.

Der neue DJI ROMO P2

Das klingt zunächst wenig spektakulär. Schließlich werben zahlreiche Hersteller inzwischen mit automatischer Reinigungsmitteldosierung, rotierenden Wischpads und besonders gründlicher Bodenpflege. DJI geht bei der Umsetzung jedoch einen Schritt weiter. Die Basisstation verfügt über zwei separate Kartuschen für unterschiedliche Reinigungszusätze. In der App lässt sich außerdem ein spezieller Entfettungsmodus auswählen, der insbesondere für Küchenböden interessant ist.

Wir haben uns das Konzept genauer angesehen. Dabei hilft auch der Vergleich mit dem ersten ROMO P, den wir bereits im vergangenen Jahr ausführlich im Alltag eingesetzt haben. Denn die Grundidee ist nicht vollkommen neu. DJI hatte schon beim Vorgänger eine zusätzliche Reinigungsmittelversorgung vorgesehen, baut die Möglichkeiten der Bodenpflege mit der zweiten Generation aber weiter aus.

Zwei Kartuschen übernehmen unterschiedliche Aufgaben

Wer die transparente Front der Basisstation öffnet, findet neben dem Staubbeutel zwei Steckplätze für Reinigungszusätze. DJI liefert eine Kartusche mit Bodenreinigungslösung und eine weitere mit Geruchsentferner mit. Beide werden in der Station untergebracht und können vom System automatisch dosiert werden. Damit entfällt das manuelle Beimischen entsprechender Flüssigkeiten in den Frischwassertank.

Die Kartuschen sitzen in der Basis des DJI ROMO P2

Die beiden Mittel erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Die eigentliche Reinigungslösung wird zum Waschen der Wischpads verwendet und kann auch direkt für die Bodenreinigung eingesetzt werden. Gerade bei fettigen Verschmutzungen macht dies einen sichtbaren Unterschied. Die zweite Kartusche ist dagegen für die Behandlung von Geruchsrückständen vorgesehen. Sie kann beispielsweise dort sinnvoll sein, wo verschüttete Flüssigkeiten oder Verunreinigungen durch Haustiere unangenehme Gerüche hinterlassen.

Der Romo P2 entfernt Fett und Gerüche aktiv

Im Alltag ist diese Trennung sinnvoller, als es zunächst klingt. Nicht jeder Boden muss bei jedem Reinigungsdurchgang mit zusätzlichen Mitteln behandelt werden. Für gewöhnlichen Staub oder leichte Verschmutzungen genügt häufig Wasser. In der Küche sieht die Situation anders aus. Hier sammeln sich neben Krümeln auch Fettspritzer, Lebensmittelreste und dünne Rückstände, die sich durch das Kochen auf dem Boden verteilen können. Mit reinem Wasser lassen sich solche Verschmutzungen nicht immer zuverlässig beseitigen.

Entfettung mit anschließendem Klarwasserdurchgang

Eine Besonderheit des ROMO P2 ist deshalb der in der DJI-Home-App angebotene Entfettungsmodus. Dabei arbeitet der Roboter in zwei Schritten. Zunächst werden die rotierenden Wischpads mit Reinigungslösung versorgt, um fettige Rückstände auf der Bodenoberfläche zu lösen. Anschließend wischt das Gerät mit klarem Wasser nach. Auf diese Weise sollen verbliebene Reinigungsmittelreste entfernt und Schlieren vermieden werden.

Raumreinigung mit zwei unterschiedlichen Sondermodi

Das Verfahren orientiert sich an der klassischen Bodenreinigung. Wer einen fettigen Küchenboden von Hand wischt, verwendet ebenfalls zunächst einen geeigneten Reiniger und entfernt die gelösten Rückstände anschließend mit frischem Wasser. Der ROMO P2 übernimmt diese Abfolge automatisch. Die Funktion ist vor allem für glatte, entsprechend geeignete Hartböden wie Küchenfliesen, Laminat und Vinylboden interessant.

Entfettung und Geruchsentfernung lassen sich gezielt aktivieren

Wichtig ist die richtige Einordnung der Funktion. Der Entfettungsmodus macht aus dem Saugroboter keinen Ersatz für eine gründliche manuelle Reinigung bei starken Verschmutzungen. Größere Mengen ausgelaufenen Speiseöls oder über längere Zeit festgesetzte Fettschichten dürften auch den ROMO P2 vor Schwierigkeiten stellen. Wer jedoch einen Nachmittag lang kleine Bulleten für das Schulfest in zwei spritzenden Pfannen vorbereitet hat, der muss sich anschließend nicht mehr manuell mit dem befleckten Boden vor dem Herd auseinandersetzen.

Beweglicher Wischarm erreicht auch die Fußleisten

Damit das zusätzliche Reinigungsmittel seinen Zweck erfüllt, muss der Roboter die verschmutzten Stellen möglichst vollständig erreichen. Hier kommt eine der größeren mechanischen Neuerungen des ROMO P2 ins Spiel. DJI hat den beweglichen Wischarm überarbeitet und mit einem eigenen LiDAR-Sensor ausgestattet. Der Arm kann nun um 123 Grad ausschwenken und reicht laut Hersteller 7,8 Zentimeter weiter als beim Vorgängermodell.

Nicht selbstverständlich: Die konsistente Wasserabgabe ohne Streifen

Das ist gerade in Küchen interessant. Unter frei stehenden Schränken, entlang von Sockelleisten und rund um Tischbeine sammeln sich häufig Verschmutzungen, die von einem gewöhnlichen Wischroboter nicht vollständig erfasst werden. Der neue Schwenkarm reicht tiefer unter Möbel und kann die Wischpads mit geringem Abstand an Hindernissen entlangführen. So lassen sich auch Bereiche bearbeiten, die ansonsten schnell außerhalb der eigentlichen Reinigungsfläche liegen.

In unserem ersten Praxistest des ROMO P2 konnte die überarbeitete Wischtechnik bereits überzeugen. Der Roboter erreichte Kanten zuverlässiger als sein Vorgänger und entfernte auch leicht angetrocknete Ketchup-Flecken ohne größere Schwierigkeiten.

Hinderniserkennung aus der Drohnentechnik

Neben dem Wischsystem bleibt die Navigation eine der wichtigsten Stärken der DJI-Roboter. Der Hersteller nutzt seine Erfahrung mit Kameras, optischer Objekterkennung und räumlicher Erfassung aus der Drohnenentwicklung. Auch der ROMO P2 kombiniert mehrere Kameras mit LiDAR-Sensoren und einer softwaregestützten Auswertung der Umgebung. Dies funktioniert anstandslos.

Vollverschlüsselt: Wer möchte kann ein Videobild einschalten

Im Alltag macht sich das vor allem dann bemerkbar, wenn nicht vor jedem Reinigungsdurchgang aufgeräumt wird. Kabel, Schuhe oder herumliegendes Spielzeug werden vom Roboter erkannt und umfahren. Selbst rund um Futter- und Wassernäpfe von Haustieren bewegte sich der Roboter kontrolliert und erkannte Hindernisse zuverlässig. Bei schlechten Lichtverhältnissen unterstützt eine zusätzliche Beleuchtung die Sensorik.

36.000 Pascal und bewegliche Kletterhilfen

Auch die reine Saugleistung hat DJI gegenüber dem ersten ROMO deutlich angehoben. Während das ursprüngliche Modell mit maximal 25.000 Pascal arbeitete, stehen beim ROMO P2 nun bis zu 36.000 Pascal zur Verfügung. Insbesondere auf Teppichböden macht sich dies bemerkbar. Eine absenkbare Druckplatte verbessert dort den Kontakt zur Oberfläche und unterstützt die Aufnahme tiefer sitzender Verschmutzungen.

DJI ROMO P2: Zweigeteilte Bürste, Rollen zur Hindernisüberwindung

Der Roboter verwendet zwei geteilte Hauptbürsten, die das Aufwickeln langer Haare reduzieren sollen. Ergänzt werden diese durch seitliche Bürsten, die Schmutz aus Randbereichen zur Saugöffnung transportieren. In unserem Test funktionierte das Zusammenspiel zuverlässig. Auch größere Krümel, Tierhaare und gewöhnlicher Hausstaub wurden gründlich aufgenommen. Für Haushalte mit Haustieren bietet die App zusätzliche Einstellungen, mit denen sich häufig genutzte Bereiche gesondert behandeln lassen.

Eine weitere Neuerung sind die beweglichen Radaufhängungen. Sie ermöglichen es dem ROMO P2, einzelne Schwellen von bis zu vier Zentimetern zu überwinden. Bei zweistufigen Übergängen nennt DJI unter geeigneten Bedingungen sogar 8,5 Zentimeter. Solche Werte sind insbesondere in Wohnungen interessant, in denen Küche, Flur und Wohnräume durch unterschiedlich hohe Bodenübergänge voneinander getrennt sind.

Selbstreinigende Station übernimmt die Bodenpflege

Die Basisstation ist beim ROMO P2 weit mehr als eine Ladestation. Neben der automatischen Staubentleerung übernimmt sie die Versorgung mit Frischwasser, das Auswaschen der Wischpads und deren anschließende Trocknung. Die Pads werden dabei mit bis zu 80 Grad heißem Wasser gereinigt. Vier Hochdruckdüsen sollen Ablagerungen entfernen und verhindern, dass sich Schmutz im Inneren der Station festsetzt.

Der bewegliche Seitenarm erwischt auch die Ränder

Der Hersteller spricht inzwischen von bis zu 365 Tagen Betrieb ohne manuelle Grundreinigung der Station. Beim ersten ROMO waren es noch bis zu 200 Tage. Trotzdem gilt: Frischwasser muss weiterhin nachgefüllt, Schmutzwasser entsorgt und der Staubbeutel bei Bedarf gewechselt werden.

Eine weitere Stärke, die uns bereits beim Vorgänger aufgefallen ist, bleibt der vergleichsweise leise Betrieb. Obwohl der neue Roboter deutlich mehr Saugleistung bereitstellt, arbeitet er im normalen Reinigungsmodus angenehm zurückhaltend.

Transparente Technik und übersichtliche App

Optisch bleibt DJI seiner ursprünglichen Linie treu. Der ROMO P2 besitzt erneut ein halbtransparentes Gehäuse, das einen Blick auf Teile der verbauten Mechanik erlaubt – lleider bewegt sich hier nicht viel. Auch die Basisstation ist entsprechend gestaltet. Das ungewöhnliche Erscheinungsbild gehörte bereits beim ersten ROMO zu den auffälligsten Eigenschaften und unterscheidet den Roboter weiterhin von vielen überwiegend weiß oder schwarz gestalteten Konkurrenzprodukten.

Der DJI ROMO P2 kommt mit einer aufgeräumten App

In unserem Test des ersten ROMO P hatten wir allerdings festgestellt, dass das transparente Design nicht ganz so viele Einblicke bietet, wie es die Produktbilder zunächst vermuten lassen. Sichtbar waren im Alltag vor allem einzelne Antriebskomponenten und der Staubbeutel in der Station. Hinzu kommt eine kleine Einschränkung durch deren abgerundete Bauweise. Anders als bei vielen rechteckigen Basisstationen lässt sich auf der Oberseite nichts bequem ablegen.

Die App informiert zügig und visuell

Gesteuert wird der ROMO P2 über die DJI-Home-App. Hier können Räume aufgeteilt, Reinigungspläne erstellt und Sperrzonen festgelegt werden. Auch Saugkraft, Wassermenge und das Verhalten auf Teppichböden lassen sich anpassen. Die verschiedenen Möglichkeiten zur Bodenpflege ergänzen diese Einstellungen. Positiv ist dabei die vergleichsweise übersichtliche Oberfläche, die trotz des großen Funktionsumfangs nicht überladen wirkt.

Ein Reinigungsbericht infomiert über den Putzvorgang

Die umfangreiche Kameraausstattung bringt allerdings auch Fragen zum Datenschutz mit sich. DJI hatte nach einer Sicherheitslücke bei der ersten ROMO-Generation zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen angekündigt und diese inzwischen ausgeliefert. Ein lokaler Datenmodus trennt etwa die Internetverbindung der App und verhindert die Übertragung von Aufnahmen an externe Server. Kamera und Mikrofon lassen sich unabhängig davon in der App deaktivieren.

Mit Tragegriff: Die Basisstation ist angenehm kompakt

Wer den ROMO P2 regelmäßig mit Reinigungslösung oder Geruchsentferner betreiben möchte, muss zudem die Verbrauchsmaterialien berücksichtigen. Die beiden Zusätze kosten 16 Euro, wenn man dierekt beim Hersteller kauft und nicht auf einen der zahlreichen Drittanbieter ausweicht.

Der DJI ROMO P2 ist für 1.299 Euro in den Markt gestartet, inzwischen wird das Gerät für 1.099 Euro angeboten. Der technische Abstand zum Vorgängermodell zeigt sich vor allem bei der Saugleistung, dem größeren Bewegungsradius des Wischarms und der verbesserten Hindernisüberwindung. Die gezielte Behandlung fettiger Küchenböden ist dagegen eine weniger auffällige, aber im Alltag wirklich praktische Besonderheit des Reinigungssystems.

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