Disney+ erweitert sein Sportangebot in Deutschland um regelmäßigen Bundesliga-Fußball. Vom 8. Januar an können Abonnenten des Videodienstes Zusammenfassungen sämtlicher Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga abrufen.

Disney und RTL kooperieren

Disney hat hierzu eine Vereinbarung mit RTL Deutschland getroffen. Der Sender hatte sich Ende 2024 im Rahmen der Neuvergabe der Bundesliga-Übertragungsrechte auch die Rechte zur Verbreitung entsprechender Spielzusammenfassungen gesichert. Die jetzt beschlossene Kooperation der beiden Unternehmen hat eine Laufzeit bis zum Ende der Saison 2028/29.

Highlights kurz nach dem Schlusspfiff

Die Zusammenfassungen der Begegnungen sollen jeweils kurz nach Spielende zum Abruf bereitstehen. Zu finden sind die Videos in dem mittlerweile auch hierzulande in Disney+ integrierten Sportbereich ESPN. Das zusätzliche Angebot steht unabhängig vom gewählten Disney+-Abonnement ohne Mehrkosten zur Verfügung.

Sportinhalte bei Disney+

Disney baut sein Sportangebot in Deutschland seit geraumer Zeit aus. Neben den Spielen der UEFA Women’s Champions League können Abonnenten des Videodienstes auch die Rennen der elektrischen Rennserie Formel E in der Saison 2026/27 sowie die fünfte Saison der Hallenfußballliga The Icon League verfolgen.

Disney+ mit Werbung jetzt auch in Österreich

Darüber hinaus hat Disney sein werbefinanziertes Abonnement vor zwei Wochen auch in Österreich eingeführt. Die monatlichen Preise für die drei dort verfügbaren Abovarianten entsprechen denen in Deutschland. Mit Werbung kostet Disney+ 6,99 Euro im Monat, für das Standard-Abo ohne Werbung werden 10,99 Euro und für das Premium-Abo 15,99 Euro im Monat fällig.

Hierzulande bietet Disney seine Abonnements momentan zu reduzierten Preisen an. Wer sich für sechs Monate an den Videodienst bindet, bezahlt abhängig von der gewählten Abovariante während dieser Zeit monatlich lediglich 5,99 Euro, 8,99 Euro oder 11,99 Euro. Nach Ablauf der sechs Monate gelten die regulären Abopreise bei monatlicher Kündigungsmöglichkeit.