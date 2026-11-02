Disney+ im November: Diese Filme und Serien sind neu

Wir sind euch noch die Übersicht der Neuvorstellungen bei Disney+ im November schuldig. Wie schon im vergangenen Monat bleibt die Liste auch diesmal recht überschaubar. Für Abonnenten des Videodienstes stehen 14 Neustarts und drei Ergänzungen für den Backkatalog auf dem Programm.

Zu den Highlights zählt Disney den ab dem 4. November verfügbaren Film „Die neuvermählte Kaiserin“. Kaiserin Navier regiert gemeinsam mit ihrem Mann Sovieshu das wohlhabende Östliche Reich. Als dieser eine entflohene Sklavin zu seiner Geliebten macht, gerät ihre Ehe in eine Krise. Navier lässt sich davon jedoch nicht entmutigen. Als der Herrscher des benachbarten Westlichen Reiches Interesse an ihr zeigt, sieht sie die Chance auf einen Neuanfang.

Ebenfalls am 4. November startet die zweite Staffel von „All’s Fair“. In der Kanzlei Grant, Ronson & Greene sorgen neue Skandale und Geheimnisse für Spannungen. Während sich die Beziehungen zwischen den Anwältinnen verändern, bringt eine unerwartete Enthüllung die Zukunft der Kanzlei in Gefahr. Zum Ensemble gehören Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Cauã Reymond, Sarah Paulson und Glenn Close.

Am 5. November geht eine neue Staffel von „R.J. Decker“ an den Start. Die von Rob Doherty („Elementary“) entwickelte Serie begleitet den von Scott Speedman gespielten Ex-Häftling und früheren Zeitungsfotografen R.J. Decker, der sich in Südflorida als Privatdetektiv versucht. Bei seinen teils ungewöhnlichen Fällen erhält er Unterstützung von seiner Ex-Partnerin, deren Ehefrau, einer Polizistin, einem ehemaligen Mithäftling und einer rätselhaften Bekannten aus seiner Vergangenheit.

Bei „American Horror Story“ läuft am 7. November die 13. Staffel an. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Figuren aus früheren Staffeln wie „Murder House“, „Coven“, „Hotel“ und „Apocalypse“. Welche Schrecken diesmal im Mittelpunkt stehen, bleibt vorerst offen.

Die Serie „Vienna Game“ startet am 18. November auf Disney+. Darin verhandeln Europas Herrscher auf dem Wiener Kongress im Jahr 1814 über die politische Neuordnung nach Napoleons Niederlage. Während Diplomaten und Monarchen um Einfluss ringen, geraten Wilhelmine von Sagan und Baron Amor Laski in ein Geflecht aus Intrigen und persönlichen Interessen. Als ein Beamter mit einem gefälschten Brief in die Machtkämpfe eingreift, setzt er eine Reihe folgenschwerer Ereignisse in Gang.

In der dritten Staffel von „Percy Jackson“ gerät Annabeth in die Gewalt von Kronos. Percy macht sich daraufhin mit Grover und neuen Verbündeten auf den Weg, um sie zu befreien. Dabei muss er eine Göttin retten, sich einer gefährlichen Prophezeiung stellen und eine Bedrohung für den Olymp abwenden.

Ab dem 25. November gibt es dann die zweite Staffel von „Scrubs“ zu sehen. J.D. und Turk treffen darin nach langer Zeit im Sacred Heart wieder aufeinander. Während sich der Klinikalltag und die junge Ärztegeneration verändert haben, ist ihre Freundschaft unverändert geblieben. Gemeinsam mit alten Bekannten und neuen Kollegen stellen sie sich den Herausforderungen des Krankenhausalltags.

Neustarts im November

4. November

Die neuvermählte Kaiserin (Hulu)

(Hulu) All’s Fair – Staffel 2, Folge 1 bis 3 (Hulu)

5. November

R.J. Decker – Staffel 2 (Hulu)

7. November

FX’s American Horror Story – Staffel 13 (Hulu)

– Staffel 13 (Hulu) Wölfe hautnah mit Bertie Gregory (National Geographic)

11. November

Die Tudors: Wenn Macht den Kopf kostet – Staffel 1 (National Geographic)

12. November

Rivals – Staffel 2, Batch 2 (Hulu)

– Staffel 2, Batch 2 (Hulu) The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County – Staffel 1 (Hulu)

14. November

Expedition: Rettung unserer Meere (National Geographic)

18. November

Vienna Game – Staffel 1 (Hulu)

20. November

Percy Jackson: Die Serie – Staffel 3 (Disney)

25. November

Scrubs – Staffel 2 (Hulu)

27. November

Micky Allein zu Haus (Disney)

28. November

Dasher (Disney)

30. November

Family Guy: The Peter Clause (Hulu)

Neue Katalog-Titel im November

4. November

The Frozen Ground (Hulu)

11. November

303 – Die Serie – Staffel 1 (Hulu)

24. November