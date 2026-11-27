Der Videodienst Disney+ hat sein Programm für den Dezember vorgestellt. Neben neuen Serien und Filmen setzt der Streamingdienst zum Jahresende auf Weihnachtsunterhaltung und Live-Sport. Insgesamt verteilen sich neun angekündigte Neustarts auf sieben Tage.

Micky – Allein zu Haus läuft ab heute auf Disney+

Unter anderem zieht das Ermittlertrio aus Only Murders nach London um. Fußballfans können sich auf eine Begegnung zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona in der UEFA Women’s Champions League freuen. Die November-Übersicht findet ihr hier.

Only Murders in London – Staffel 6

Ab dem 8. Dezember ermitteln Charles, Oliver und Mabel erstmals in London. Der Tod der Podcasterin Cinda Canning führt die drei nach England, wo sie sich mit neuen Verdächtigen und ungewohnten Gegebenheiten auseinandersetzen müssen. Neben Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez wirken unter anderem Olivia Colman, Meryl Streep, David Tennant, Nicola Coughlan und Martin Freeman in der sechsten Staffel mit.

9-1-1: Nashville – Staffel 2

Die zweite Staffel des Ablegers der Rettungskräfte-Serie startet am 14. Dezember. Im Mittelpunkt stehen die Einsätze der Notfallhelfer in Nashville sowie deren Privatleben. Auch die familiären Beziehungen und Machtkämpfe abseits des Berufsalltags spielen eine Rolle.

Soy Luna: Zurück auf den Rollen – Staffel 1

Am 21. Dezember kehrt Luna nach einem Unfall auf die Rollschuhbahn zurück. An ihrer früheren Wirkungsstätte trifft sie auf alte Freunde, muss sich jedoch auch mit Konflikten aus ihrer Vergangenheit beschäftigen. Die Fortsetzung verbindet neue Musikstücke mit bereits bekannten Liedern und begleitet Luna bei ihrem Versuch, ihre sportliche Laufbahn wieder aufzunehmen.

Alle Neustarts bei Disney+ im Dezember:

1. Dezember

Charmed – Zauberhafte Hexen – Staffel 1 bis 8 (Hulu)

– Staffel 1 bis 8 (Hulu) Ich – Einfach unverbesserlich (Hulu)

(Hulu) Der Herr der Ringe – Die Gefährten (Hulu)

4. Dezember

Gregs Tagebuch zu Weihnachten: Und tschüss!

8. Dezember

Only Murders in London – Staffel 6 (Hulu)

14. Dezember

9-1-1: Nashville – Staffel 2 (Hulu)

16. Dezember

UEFA Women’s Champions League – FC Bayern München vs. FC Barcelona (ESPN, Live-Sport)

21. Dezember

Soy Luna: Zurück auf den Rollen – Staffel 1 (Disney)

31. Dezember

Top Gun: Maverick (Hulu)

Weitere Weihnachtsfilme bei Disney+

Ergänzend zu den Dezember-Neustarts hebt Disney eine Reihe bereits verfügbarer beziehungsweise für Ende November angekündigter Weihnachtsproduktionen hervor. Dazu zählen auch Filme, die sich abseits klassischer Weihnachtsgeschichten bewegen.