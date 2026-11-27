Originals und neue Katalog-Titel
Disney+ im Dezember: Diese Filme und Serien sind neu
Der Videodienst Disney+ hat sein Programm für den Dezember vorgestellt. Neben neuen Serien und Filmen setzt der Streamingdienst zum Jahresende auf Weihnachtsunterhaltung und Live-Sport. Insgesamt verteilen sich neun angekündigte Neustarts auf sieben Tage.
Micky – Allein zu Haus läuft ab heute auf Disney+
Unter anderem zieht das Ermittlertrio aus Only Murders nach London um. Fußballfans können sich auf eine Begegnung zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona in der UEFA Women’s Champions League freuen. Die November-Übersicht findet ihr hier.
Only Murders in London – Staffel 6
Ab dem 8. Dezember ermitteln Charles, Oliver und Mabel erstmals in London. Der Tod der Podcasterin Cinda Canning führt die drei nach England, wo sie sich mit neuen Verdächtigen und ungewohnten Gegebenheiten auseinandersetzen müssen. Neben Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez wirken unter anderem Olivia Colman, Meryl Streep, David Tennant, Nicola Coughlan und Martin Freeman in der sechsten Staffel mit.
9-1-1: Nashville – Staffel 2
Die zweite Staffel des Ablegers der Rettungskräfte-Serie startet am 14. Dezember. Im Mittelpunkt stehen die Einsätze der Notfallhelfer in Nashville sowie deren Privatleben. Auch die familiären Beziehungen und Machtkämpfe abseits des Berufsalltags spielen eine Rolle.
Soy Luna: Zurück auf den Rollen – Staffel 1
Am 21. Dezember kehrt Luna nach einem Unfall auf die Rollschuhbahn zurück. An ihrer früheren Wirkungsstätte trifft sie auf alte Freunde, muss sich jedoch auch mit Konflikten aus ihrer Vergangenheit beschäftigen. Die Fortsetzung verbindet neue Musikstücke mit bereits bekannten Liedern und begleitet Luna bei ihrem Versuch, ihre sportliche Laufbahn wieder aufzunehmen.
Alle Neustarts bei Disney+ im Dezember:
1. Dezember
- Charmed – Zauberhafte Hexen – Staffel 1 bis 8 (Hulu)
- Ich – Einfach unverbesserlich (Hulu)
- Der Herr der Ringe – Die Gefährten (Hulu)
4. Dezember
- Gregs Tagebuch zu Weihnachten: Und tschüss!
8. Dezember
- Only Murders in London – Staffel 6 (Hulu)
14. Dezember
- 9-1-1: Nashville – Staffel 2 (Hulu)
16. Dezember
- UEFA Women’s Champions League – FC Bayern München vs. FC Barcelona (ESPN, Live-Sport)
21. Dezember
- Soy Luna: Zurück auf den Rollen – Staffel 1 (Disney)
31. Dezember
- Top Gun: Maverick (Hulu)
Weitere Weihnachtsfilme bei Disney+
Ergänzend zu den Dezember-Neustarts hebt Disney eine Reihe bereits verfügbarer beziehungsweise für Ende November angekündigter Weihnachtsproduktionen hervor. Dazu zählen auch Filme, die sich abseits klassischer Weihnachtsgeschichten bewegen.
- Kevin – Allein zu Haus
- Kevin – Allein in New York
- Micky – Allein zu Haus (ab 27. November)
- Dasher (ab 28. November)
- Die Prouds feiern Wiznachten (seit 14. November)
- Buddy – Der Weihnachtself
- A Very Jonas Christmas Movie
- Elfen helfen: Das Schneeball-Protokoll
- Nightmare Before Christmas
- Das Wunder von Manhattan
- Die Muppets Weihnachtsgeschichte
- Santa Clause – Eine schöne Bescherung
- Stirb langsam
- Disneys Eine Weihnachtsgeschichte
- Die Familie Stone – Verloben verboten!
- Die Eiskönigin – Völlig unverfroren
- Eine wüste Bescherung
- Die gute Fee
- LEGO Star Wars Holiday Special
Entwickler: Disney
Laden
Ich habe mir mal 3 Monate für 4.99/Monat mitgenommen…
Allerdings sehe ich jetzt schon, dass da zwar ein paar Filme nach meinem Geschmack sind, aber der Rest echt mau ist…
Dann hätten wir den Streamer auch abgehakt