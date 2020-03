Disney+: Die Neuzugänge im April 2020

Mit Disney+ ist seit vergangener Woche ein neues Streaming-Schwergewicht in Deutschland aktiv. Ein großer Teil der frühzeitigen Abonnenten dürfte bereits er am Freitag veröffentlichten neuen Folge von „The Mandalorian“ entgegengefiebert haben. Disney wird euch hier auch an den Freitagen im April mit jeweils einer neuen Folge beliefern. Doch das ist längst nicht alles, unten haben wir für euch die vollständige Liste der von Disney für den kommenden Monat geplanten Neuzugänge.

Themenschwerpunkt im April ist der „Earth Month“, Disney begleitet diesen mit einer ausgewählten Kollektion an Dokumentationen, Serien und Filmen von National Geographic und Disneynature. In diesem Rahmen wird am 3. April auch der Disneynature-Film „Elefanten“, in der Originalfassung Premiere feiern.

Disney+ – Neue Originals im April

Freitag, 3. April 2020:

Elefanten

Pinguine: Leben am Limit – Making-of

Delfine

Die fantastische Welt der Delfine – Making-of

Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel

Episode 5 – „Abgestürzt und aufgefangen“

Episode 6 – „Bittere Medizin“

Episode 5 – „Abgestürzt und aufgefangen“ Episode 6 – „Bittere Medizin“ Shop Class – Episode 6: „Seifenkistenrennen”

Disneys Familiensonntag – Episode 22: „Die Eiskönigin 2: Seife”

Ein Tag bei Disney – Episode 18: „Patti Murin: Frozen-Musical am Broadway”

Küchenhelden – Episode 2: „Diagnose: delikat”

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin – Episode 3: „Dinner Desaster”

Disneys Märchenhochzeiten – Staffel 2: Episode 3: „Amore mio!”

Zugabe! – Episode 3: „The Sound of Music”

Forky hat eine Frage – „Was ist Kunst?“

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Episode 3: „Die erstklassige Zweitbesetzung”

Marvel's Hero Project – Episode 3: „Der unaufhaltbare Adonis”

Hundeleben – Vom Welpen zum Blindenhund – Episode 3: „Das Training beginnt”

Pixar in Real Life – Episode 6: „Monster AG: KSA-Agenten im Einsatz”

The Imagineering Story – Episode 3: „Das liebe Geld”

The Mandalorian – „Kapitel 4: Die Zuflucht”

The World according to Jeff Goldblum – Episode 3: „Tattoos”

Freitag, 10. April 2020:

Die Musik von COCO – Lebendiger als das Leben -> Premiere – Special

Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel

Episode 7 – „Kein Ausweg“

Episode 8 – „Ein gemeinsamer Feind“

Episode 7 – „Kein Ausweg“ Episode 8 – „Ein gemeinsamer Feind“ Shop Class – Episode 7: „Raketenstart”

Disneys Familiensonntag – Episode 23: „Big Hero 6: Erste-Hilfe-Kasten”

Ein Tag bei Disney – Episode 19: „Francheska Roman: Zuckerbäckerin”

Küchenhelden – Episode 3: „Innere Stärke”

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin – Episode 4: „Schuld und Scham”

Disneys Märchenhochzeiten – Staffel 2: Episode 4: „Auf nach Pandora”

Zugabe! – Episode 4: „Grease”

Forky hat eine Frage – „Was ist Zeit?“

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Episode 4: „Die Stellprobe”

Marvel's Hero Project – Episode 4: „Hier kommt Hailey”

Hundeleben – Vom Welpen zum Blindenhund – Episode 4: „Der nächste Schritt”

The Imagineering Story – Episode 4: „Top oder Flopp”

The Mandalorian – „Kapitel 5: Der Revolverheld”

The World according to Jeff Goldblum – Episode 4: „Denim”

Freitag, 17. April 2020:

Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel -> Episode 9 – „Alte Freunde und alte Feinde“

Shop Class – Episode 8: „Abenteuerhütte”

Disneys Familiensonntag – Episode 24: „Arielle die Meerjungfrau: Meerjungfrauenflossen”

Ein Tag bei Disney – Episode 20: „Steve Sligh: Hauptveranwortlicher der Golden Oak Ranch”

Küchenhelden – Episode 4: „Beherzt und behütet”

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin – Episode 5: „Wer nicht hören will…”

Disneys Märchenhochzeiten – Staffel 2: Episode 5: „Alte Liebe rostet nicht”

Zugabe! – Episode 5: „Annie Get Your Gun”

Forky hat eine Frage – „Was ist Liebe?“

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Episode 5: „Homecoming”

Marvel's Hero Project – Episode 5: „ Die mächtige Rebekah”

Hundeleben – Vom Welpen zum Blindenhund – Episode 5: „Der Beginn neuer Freundschaften”

The Imagineering Story – Episode 5: „ Der Kreislauf des Fortschritts”

The Mandalorian – „Kapitel 6: Der Gefangene”

The World according to Jeff Goldblum – Episode 5: „BBQ”

Freitag, 24. April 2020:

Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel -> Episode 10 – „Dieser eine Moment“

Disneys Familiensonntag – Episode 25: „Süßigkeitenständer”

Ein Tag bei Disney – Episode 21: „Tia Kratter: Pixar University”

Küchenhelden – Episode 5: „Jenseits des Riffs”

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin – Episode 6: „Nachsitzen”

Disneys Märchenhochzeiten – Staffel 2: Episode 6: „Anpfiff für die Liebe”

Zugabe! – Episode 6: „Oklahoma”

Forky hat eine Frage – „Was ist ein Computer?“

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Episode 6: „Welches Team?”

Marvel's Hero Project – Episode 6: „Macht Platz für Jahkil”

Hundeleben – Vom Welpen zum Blindenhund – Episode 6: „Endlich angekommen”

Spark Shorts: „Wind”

The Imagineering Story – Episode 6: „Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter”

The Mandalorian – „Kapitel 7: Die Abrechnung”

The World according to Jeff Goldblum – Episode 6: „BBQ”

Disney+ – Neue Katalog-Titel im April

Freitag, 3. April 2020:

Die Geschichte zweier Tiere

Alles in einer Nussschale

Donalds Jungbrunnen

Donalds Hunde-Waschmaschine

Der Dribbel – Champion

Von Drachen

Wie man Football spielt

Lambert, der ängstliche Löwe

Auf dem Eis

Nicht maßstabsgetreu

Penguins

Plutos Party

Der Junge, der mit Dachsen sprach

Der neue Nachbar

TinkerBell – Ein Sommer voller Abenteuer

Donnerstag, 9. April 2020:

Die Hexe und der Zauberer

Freitag, 10. April 2020:

Welpen Freunde

Die Schätze des Tutanchamun

Edward mit den Scherenhänden

Nachts im Museum

Nachts im Museum – Das geheimnisvolle Grabmal

Samstag, 11. April 2020:

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando

Mittwoch, 15. April 2020:

Christopher Robin

Freitag, 17. April 2020:

Gregs Tagebuch – Von Idioten umzingelt!

Vom Zusammenhalten

Plutos Einkauf

Donnerstag, 23. April 2020:

Daddy ohne Plan

Themenschwerpunkt „Earth Month“: