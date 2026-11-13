Disney+ bringt 3D-Filme jetzt auch auf Meta Quest

Nach der Apple Vision Pro können jetzt auch Besitzer einer Meta Quest Filme bei Disney+ in 3D anschauen. Wie Disney offiziell bekannt gegeben hat, unterstützt die Streaming-App auf der Meta Quest 3 und Quest 3S ab sofort ausgewählte 3D-Filme. Gleichzeitig halten virtuelle Kinoumgebungen Einzug, die Zuschauer an bekannte Schauplätze aus dem Disney-Universum versetzen. Einen Haken gibt es allerdings: Die Neuerungen stehen zunächst nur in ausgewählten Ländern zur Verfügung.

Mehr als 60 Filme und virtuelle Kinowelten

Laut Meta umfasst das 3D-Angebot zum Start mehr als 60 Filme. Dazu gehören unter anderem „The Avengers“ und „Black Panther“. Auf den unterstützten VR-Brillen erscheinen die Filme auf einer großen virtuellen Leinwand, wobei die räumliche Darstellung für einen zusätzlichen Tiefeneindruck sorgt.

Darüber hinaus bietet Disney+ verschiedene virtuelle Umgebungen. So lässt sich ein Filmabend beispielsweise auf dem Wüstenplaneten Tatooine aus Star Wars verbringen. Alternativ stehen der Avengers Tower aus dem Marvel-Universum und die Schreck-Etage aus „Die Monster AG“ zur Auswahl. Die Kulissen umgeben den Zuschauer, während der eigentliche Film weiterhin auf einer virtuellen Leinwand läuft.

Wie schon bei der Apple Vision Pro sollen auch die VR Glasses als Arbeitsplatz dienen.

Quest 2 muss auf 3D verzichten

Die 3D-Wiedergabe bleibt der Meta Quest 3 und Quest 3S vorbehalten. Besitzer einer älteren Quest 2 können Disney+ zwar ebenfalls verwenden und die virtuellen Umgebungen nutzen, müssen Filme jedoch weiterhin in 2D anschauen.

Die Disney+-App ist im Meta Horizon Store erhältlich. Zusätzliche Gebühren für die neuen Funktionen fallen laut Meta nicht an. Ein Disney+-Abonnement ist allerdings erforderlich. Welche Bild- und Tonformate zur Verfügung stehen, hängt außerdem vom jeweiligen Tarif und der Region ab.

Verfügbarkeit in Deutschland bleibt unklar

Gerade für deutsche Nutzer dürfte die regionale Einschränkung entscheidend sein. Disney und Meta sprechen ausdrücklich von ausgewählten Ländern, ohne in ihren Ankündigungen eine vollständige Liste zu nennen. Ob die neuen 3D-Filme damit auch hierzulande auf der Quest abgerufen werden können, ist derzeit nicht bestätigt.

Die Zurückhaltung ist durchaus angebracht: Bereits Anfang des Jahres hatten wir über den eingeschränkten Zugriff auf 3D-Filme bei Disney+ auf der Apple Vision Pro in Deutschland berichtet. Damals verschwanden die entsprechenden Inhalte aus dem deutschen Angebot, obwohl Disney sie weiterhin bewarb.

Perspektivisch soll das 3D-Angebot außerdem auf die für Frühjahr 2027 angekündigten Meta VR Glasses ausgeweitet werden. Diese sollen Disney+-Inhalte zusätzlich im IMAX-Enhanced-Format wiedergeben können.

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