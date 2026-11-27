Sonos-Nutzer erhalten mit der neu veröffentlichten App Dial die Möglichkeit, ihr Audiosystem auch über Apple TV zu bedienen. Die Anwendung wurde vorrangig für die Nutzung auf dem Fernseher konzipiert, lässt sich darüber hinaus aber auch auf dem iPhone, dem iPad, der Apple Watch und dem Mac verwenden.

Der Entwickler hat eigenen Angaben zufolge bei der Gestaltung der App auf ein geräteübergreifend einheitliches Bedienkonzept Wert gelegt. Im Mittelpunkt steht dabei ein großer virtueller Drehregler, über den sich die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher oder auch kompletter Raumgruppen regulieren lässt. Neben der animierten grafischen Darstellung zeigt die App auch die Lautstärke als Zahlenwert an. Die Kommunikation mit den Sonos-Lautsprechern erfolgt dem Entwickler zufolge dabei weitgehend direkt über das lokale Netzwerk

Wiedergabesteuerung mit Drehregler

Sonos-Fernbedienung für den großen Bildschirm

Mithilfe von Dial lassen sich zudem Lautsprecher zu Gruppen zusammenfassen und wieder voneinander trennen, Wiedergabelisten bearbeiten, Audioquellen wechseln sowie Einschlaftimer und Wecker konfigurieren. Auch die Suche nach Musik und das Stöbern in der eigenen Musikbibliothek sind direkt auf dem Fernseher möglich.

Musiksuche am Fernseher

Neben den auf dem Sonos-System hinterlegten Favoriten und Wiedergabelisten unterstützt Dial unter anderem die Musikdienste Apple Music und Spotify. Letzterer wird dabei allerdings nicht direkt über Sonos angesprochen. Die Wiedergabe erfolgt über Spotify Connect und setzt Spotify Premium voraus.

Timer und Bildschirmschoner inklusive

Dem Entwickler zufolge kann man über die Siri Remote auch per Sprachbefehl die Lautstärke in einzelnen Räumen ändern oder Lautsprecher zu Gruppen zusammenfassen.

14 Tage kostenlos ausprobieren

Dial lässt sich kostenlos aus dem App Store laden und anschließend 14 Tage lang ohne funktionale Einschränkungen ausprobieren. Im Anschluss hat man die Wahl zwischen einem Jahresabo zum Preis von 9,99 Euro und einer dauerhaften Freischaltung für einmalig 34,99 Euro. In beiden Fällen ist die Nutzung auf allen unterstützten Apple-Geräten im Preis inbegriffen.