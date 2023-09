Deutsche Bahn: Automatentickets bald mit Zwangs-Personalisierung

Wann die Deutsche Bahn die Umstellung offiziell kommunizieren wird, ist aktuell noch unklar. Zuletzt hatte die Bahn über den Neuaufbau ihrer Webseite informiert, die in der vergangenen Woche, genauer gesagt in der Nacht vom 4. auf den 5. September umgestellt wurde. Als nächstes soll nun der DB Navigator aktualisiert und der Next DB Navigator aus den App Stores entfernt werden.

Wir wollen zukünftig unsere Kund:innen noch besser informieren. Gerade mit Blick auf die zahlreichen Baustellen in der Infrastruktur kommt es immer wieder zu Anpassungen, die wir an unsere Kunden proaktiv kommunizieren wollen. /ne

Die Deutsche Bahn begründet die zum 1. Oktober 2023 vorgesehene Einschränkung mit dem Wunsch, die eigenen Kunden besser informieren zu wollen. So argumentiert man beim Deutsche Bahn Personenverkehr, dass man die Kundendaten „gerade mit Blick auf die zahlreichen Baustellen in der Infrastruktur“ dazu nutzen werde, um proaktiv mit den Kunden zu kommunizieren.

Die Deutsche Bahn wird zum kommenden Monat eine Änderung beim Verkauf so genannter Sparpreis-Tickets und Super-Sparpreis-Tickets einführen, die bislang auch ganz anonym am Automaten gekauft werden konnten. Betroffen von den geplanten Umstellungen sind Sparpreis-Aktionen, Super-Sparpreis-Aktionen und Super-Sparpreis-Aktionen für Senioren.

