Wie geht es mit Apples Sprachassistentin weiter, und welche Vorgaben dürfen Vermieter bei der Montage von Balkonkraftwerken machen? Beide Themen haben in dieser Woche für Gesprächsstoff gesorgt. Dazu kommen eine liebevoll gestaltete Gratis-App, eine überraschende Personalentscheidung bei NVIDIA und Neuigkeiten für den Nachttisch.

Siri und die Idee eines Neuanfangs

Die Journalisten Joanna Stern und Mark Gurman haben in dieser Woche die Frage aufgeworfen, ob Apple im Hintergrund bereits an einem Nachfolger für Siri arbeiten könnte. Konkrete Hinweise darauf fehlen bislang, nachvollziehbar ist der Gedanke aber allemal. Auch die hierzulande noch nicht verfügbaren Funktionen von Siri AI enttäuschen ersten Erfahrungsberichten zufolge. Selbst bei alltäglichen Aufgaben wie dem Anlegen von Kalenderterminen oder dem Diktieren von Nachrichten bleibt Apples Sprachassistenz hinter den Erwartungen zurück.

Eine Gratis-App für digitale Fundstücke

Der Betreiber des Blogs Basic Apple Guy hat mit BasicClips eine kostenlose Sammelstelle für Mac, iPhone und iPad veröffentlicht. Die App nimmt Links, Bilder, Dateien und Notizen entgegen, synchronisiert diese über iCloud und erkennt automatisch 31 verschiedene Inhaltstypen. Besonders schön ist die Gestaltung: Gespeicherte Rezepte erscheinen als Karteikarten, Bücher als Bibliothekskarten und Flugverbindungen als Bordkarten. Ordner, Schlagwörter und eine Archivfunktion helfen dabei, auch größere Sammlungen übersichtlich zu halten.

NVIDIA macht den Führungswechsel rückgängig

Elf Tage nach seinem Rücktritt hat Jensen Huang die Unternehmensleitung bei NVIDIA wieder übernommen. Der Verwaltungsrat hat sich einstimmig für die Rückkehr des Mitgründers ausgesprochen. Die unabhängige Untersuchung möglicher Verbindungen einer Geschäftsfrau aus Huangs persönlichem Umfeld zu chinesischen Nachrichtendiensten läuft allerdings weiter. Zugleich richtet der Chipkonzern einen neuen Ausschuss ein, der sich mit Fragen der nationalen Sicherheit und der Einhaltung von Exportvorschriften beschäftigen soll.

Mehr Spielraum für Solarstrom auf dem Balkon

Der Bundesgerichtshof hat die Rechte von Mietern bei der Installation von Balkonkraftwerken konkretisiert. Allein die Veränderung der Gebäudeoptik reicht nicht aus, um außen am Balkon angebrachte Solarmodule abzulehnen. Auch mögliche Blendwirkungen müssen anhand der tatsächlichen Umstände bewertet werden. Wichtig für Mieter bleibt allerdings, dass die Zustimmung des Vermieters grundsätzlich weiterhin erforderlich ist. Ob dieser die Installation erlauben muss, hängt von einer Abwägung der Interessen im konkreten Einzelfall ab.

Ein Alexa-Wecker für den Nachttisch

Amazon hat seinen neuen Echo Time im Rahmen der Rabattangebote auf 104,99 Euro reduziert. Wir konnten uns bereits mit dem speziell fürs Schlafzimmer konzipierten Alexa-Gerät vertraut machen. Interessant ist insbesondere die auf Ultraschall basierende Schlafphasenerkennung, die das Wecken während einer Leichtschlafphase ermöglicht. Hinzu kommen eine Wecklichtfunktion, unterschiedliche Zifferblätter und die gewohnten Möglichkeiten zur Sprachsteuerung von Musik und Smarthome-Geräten. Auf eine Kamera verzichtet Amazon.

Apple könnte wieder mehr Rot ins Sortiment bringen

Laut Bloomberg bereitet Apple eine Wiederbelebung seiner Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation (RED) vor. Bereits Anfang Dezember könnten neue Farbvarianten des HomePod mini 2 und der AirPods Max 2 vorgestellt werden. Während der kleine Lautsprecher einen roten Stoffbezug erhalten soll, ist bei den Kopfhörern offenbar lediglich eine rote Digital Crown in Kombination mit einem silbernen Gehäuse und weißen Polstern vorgesehen. Technische Veränderungen werden nicht erwartet. Als möglicher Vorstellungstermin gilt der 1. Dezember, der Welt-AIDS-Tag.