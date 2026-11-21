Ein Blick zurück in die vergange Woche: Das neue MacBook Pro sorgt nicht nur für Begeisterung, sondern bei manchen Nutzern auch für körperliche Beschwerden. Gleichzeitig werfen staatliche Forderungen Fragen zu Apples Datenschutzversprechen auf. Dazu kommen regionale Einschränkungen bei Siri AI, neue Paketdienst-Pläne und Änderungen an macOS.

OLED-Bildschirm sorgt für Schwindel und Kopfschmerzen

Einige Besitzer des neuen MacBook Pro berichten von Übelkeit, Kopfschmerzen und Schwindel während der Bildschirmarbeit. Als möglicher Auslöser gilt die Helligkeitssteuerung des neuen OLED-Displays. Erste Messungen zeigen eine PWM-Frequenz von 240 Hertz, deutlich weniger als beim bisherigen Mini-LED-Modell.

Ob das Flimmern tatsächlich für alle Beschwerden verantwortlich ist, bleibt offen. Auffällig ist, dass auch langjährige OLED-Nutzer betroffen sind. Einige haben ihre Geräte bereits zurückgegeben. Auf dem iPhone bietet Apple schon eine alternative Helligkeitssteuerung an. Die Berichte über Reiseübelkeit haben entsprechend für Diskussionen gesorgt.

Britische Behörden setzen Apples Verschlüsselung unter Druck

Eine britische Gerichtsentscheidung bestätigt erstmals offiziell, dass die Regierung Apple mit einer geheimen technischen Anordnung zu Zugeständnissen beim Zugriff auf verschlüsselte iCloud-Daten verpflichten wollte. Die ursprünglichen Forderungen sollen sogar Nutzer außerhalb Großbritanniens betroffen haben.

Apple hatte bereits im Februar 2025 reagiert und den erweiterten iCloud-Datenschutz für neue britische Nutzer abgeschaltet. Der Fall zeigt, dass auch technisch starke Verschlüsselung unter politischen Druck geraten kann. Die Frage, wie sicher die iCloud langfristig bleibt, gewinnt damit an Bedeutung.

Siri AI erreicht weitere Apple TV, aber nicht die EU

Mit tvOS 27.2.1 bringt Apple seine neue Sprachassistenz auf weitere Generationen des Apple TV 4K. Voraussetzung ist ein gekoppeltes iPhone oder iPad mit Apple Intelligence. In der Europäischen Union bleibt die Funktion allerdings weiterhin außen vor. Auch beim HomeView und bei iPhone-Mirroring müssen europäische Nutzer auf Funktionen verzichten.

Die wachsenden regionalen Unterschiede haben eine grundsätzliche Diskussion ausgelöst: Wie weit darf Apple seine Produkte regional einschränken, und welche Rolle spielen dabei die europäischen Vorgaben für die Öffnung seiner Plattformen?

GLS und DPD planen einen gemeinsamen Paketdienst

Aus zwei großen Paketdiensten könnte künftig einer werden. GLS und DPD wollen ihre deutschen Geschäfte zusammenlegen und unter dem Namen GLS weiterführen. Zusammen kämen die Unternehmen auf rund 700 Millionen Paketzustellungen jährlich. Bis 2030 soll außerdem ein Netz mit etwa 25.000 Paketshops und Abholstationen entstehen.

Für Empfänger könnten dadurch die Wege zur nächsten Abholstelle kürzer werden. Ob auch die Zustellung an der Haustür zuverlässiger wird, ist eine andere Frage. Noch fehlen die erforderlichen Genehmigungen für den geplanten Zusammenschluss. Bis dahin bleibt alles beim Alten.

macOS bekommt feinere Kontrollen für KI-Anwendungen

Mit der zweiten Beta von macOS 27.3 überarbeitet Apple die Zugriffsrechte für Anwendungen. Künftig sollen Nutzer genauer bestimmen können, welche Daten und Programme eine App verwenden darf. Das ist vor allem für KI-Assistenten interessant, die selbstständig Aufgaben auf dem Mac übernehmen und dafür umfassende Berechtigungen benötigen.

Neue Hinweise sollen die Folgen einer Freigabe verständlicher machen. Auf Wunsch können Apps auch bei jedem Zugriff erneut nachfragen. Bereits erteilte Rechte bleiben allerdings bestehen. Die neuen Sicherheitseinstellungen lassen sich in Teilen auch wieder deaktivieren.

Kindle Paperwhite 2026 zeigt sich im Praxistest

Amazon hat seinen Paperwhite weiterentwickelt. In unserem Vergleich mit dem Modell von 2021 fallen vor allem der höhere Bildschirmkontrast, die klarere Schrift und das überarbeitete Gehäuse auf. Auch die Bedienoberfläche reagiert angenehm schnell. Allerdings stammen einige der sichtbaren Verbesserungen bereits aus der Generation von 2024.

Der neue Reader kostet mindestens 209 Euro, ohne Werbung werden 229 Euro fällig. Die Signature Edition liegt bei 259,99 Euro. Unser ausführlicher Paperwhite-Test zeigt, welche Fortschritte sich im Alltag bemerkbar machen und für wen sich der Wechsel von einem älteren Gerät lohnt.