Nur am MacBook Pro mit Touchscreen
Das leuchtende Apple-Logo: Kaum zurück, schon abschaltbar
Kaum ist der leuchtende Apfel zurück, erklärt Apple auch schon, wie er wieder ausgeht. Ein neues Supportdokument beschreibt das Abschalten des Logos beim MacBook Pro mit PROLED XDR Display. Ein kleines Stück Mac-Nostalgie lässt sich damit bei Bedarf per Terminalbefehl stilllegen. Warum auch immer.
Display und Raumlicht bestimmen die Helligkeit
Mit den neuen 14- und 16-Zoll-Modellen hat Apple das beleuchtete Logo auf dem Displaydeckel zurückgebracht. Beim MacBook Pro war es mit der Neugestaltung von 2016 verschwunden. Die Rückkehr betrifft die neue PROLED-XDR-Baureihe.
Nach Apples Beschreibung leuchtet das Logo, solange der Mac wach ist. Seine Helligkeit richtet sich sowohl nach dem eingebauten Bildschirm als auch nach dem Umgebungslichtsensor. Bei gleicher Bildschirmhelligkeit fällt das Leuchten in einem dunklen Raum schwächer und in heller Umgebung stärker aus.
Ein dunkler Deckel kann beispielsweise bei Präsentationen oder in abgedunkelten Räumen gewünscht sein. Für solche Fälle beschreibt Apple eine Möglichkeit, die Beleuchtung vollständig auszuschalten.
Abschalten und wieder einschalten
Dazu wird das Terminal geöffnet, das unter „Programme“ und „Dienstprogramme“ liegt und auch über Spotlight erreichbar ist. Dort wird dieser Befehl eingegeben und mit der Eingabetaste bestätigt:
sudo defaults write com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode -int 0
Anschließend verlangt macOS das Administratorpasswort. Bei dessen Eingabe erscheinen im Terminal keine Zeichen. Nach erneuter Bestätigung erlischt die Beleuchtung sofort.
Die Änderung gilt für sämtliche Benutzerkonten, auch beim Start in der macOS-Wiederherstellung. Bei einem Umzug auf einen neuen Mac wird die Einstellung ebenfalls übertragen.
Falls der dunkle Apfel dann doch weniger Freude bereitet als erwartet, lässt sich die ursprüngliche Beleuchtung mit diesem Befehl wiederherstellen:
sudo defaults delete com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode
Auch eine Neuinstallation von macOS aktiviert die Beleuchtung laut Apple wieder. Für ein Wiedersehen mit dem leuchtenden Logo reicht allerdings der zweite Terminalbefehl.
„Warum auch immer“ bei der motzenden Community über „Ich werde von Apple bevormundet“ ist es doch nice.
Lasst mich noch schnell eine App dazu schreiben, die 4,99 pro Monat kostet, um das Logo blinken zu lassen.
Mach das, du wirst reich!
Und mit animiertem Farbwechsel bitte.
Ist eben Geschmacksache…
Abschalten! Wir müssen Strom sparen. lol
„Warum auch immer“ ?
Weil Leute wie ich froh darüber sind. Ein glänzend silberner Apfel auf mattem Aluminium sind mir genug. Ich möchte nicht, dass es da auch noch leuchtet. Genauso schrecklich wie viele e-Autos, bei denen das Logo des Herstellers nun plötzlich leuchtet. Sieht fast immer ziemlich sch…. aus.
Mich wundert aber weiterhin warum Apple so etwas simples nicht einfach per Schalter in den Helligkeitseinstellungen ermöglicht. Der Terminal Befehl ist zwar simpel, aber muss erstmal gesucht werden und das Terminal ist auch nicht jedermanns Ding…
Bitte gleich um nachtüstbaren LED-Aufkleber mit App zum ein und ausschalten sowie blinken und 300 Milliarden Farben oder so!
Hab nie verstanden, warum Apple sich damals vom leuchtenden Apfel getrennt hat. Ich fand den immer sehr hübsch, weil der richtig atmete. Und eine geniale Werbung für die Marke war er doch auch. War es nur wegen der Gehäusedicke?
Ja, es war bislang die Gehäusedicke bzw. die leicht buckelige Form des Deckels, die irgendwann flacher wurde und aus Stabilitätsgründen wurde auf die ausgestanzte Form verzichtet. Der Apfel früher hat geleuchtet, weil an der Stelle das LED-Backlight des Screens durch den Kunstofft-Ausschnitt durchkam. Mit OLED-Technologie ist der LED-Layer jetzt flacher und so wie‘ aussieht, ist an der Stelle jetzt eine dedizierte Beleuchtung.
Hab ich auch nie verstanden, hätten die behalten sollen. Kommt jetzt immerhin zurück
Ich fand das leuchtende Logo auch immer hübsch, aber mittlerweile ist es irgendwie nicht mehr so up to Date …
Das geilste am MacBook ever!