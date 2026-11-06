Das leuchtende Apple-Logo: Kaum zurück, schon abschaltbar

Kaum ist der leuchtende Apfel zurück, erklärt Apple auch schon, wie er wieder ausgeht. Ein neues Supportdokument beschreibt das Abschalten des Logos beim MacBook Pro mit PROLED XDR Display. Ein kleines Stück Mac-Nostalgie lässt sich damit bei Bedarf per Terminalbefehl stilllegen. Warum auch immer.

Display und Raumlicht bestimmen die Helligkeit

Mit den neuen 14- und 16-Zoll-Modellen hat Apple das beleuchtete Logo auf dem Displaydeckel zurückgebracht. Beim MacBook Pro war es mit der Neugestaltung von 2016 verschwunden. Die Rückkehr betrifft die neue PROLED-XDR-Baureihe.

Nach Apples Beschreibung leuchtet das Logo, solange der Mac wach ist. Seine Helligkeit richtet sich sowohl nach dem eingebauten Bildschirm als auch nach dem Umgebungslichtsensor. Bei gleicher Bildschirmhelligkeit fällt das Leuchten in einem dunklen Raum schwächer und in heller Umgebung stärker aus.

Ein dunkler Deckel kann beispielsweise bei Präsentationen oder in abgedunkelten Räumen gewünscht sein. Für solche Fälle beschreibt Apple eine Möglichkeit, die Beleuchtung vollständig auszuschalten.

Abschalten und wieder einschalten

Dazu wird das Terminal geöffnet, das unter „Programme“ und „Dienstprogramme“ liegt und auch über Spotlight erreichbar ist. Dort wird dieser Befehl eingegeben und mit der Eingabetaste bestätigt:

sudo defaults write com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode -int 0

Anschließend verlangt macOS das Administratorpasswort. Bei dessen Eingabe erscheinen im Terminal keine Zeichen. Nach erneuter Bestätigung erlischt die Beleuchtung sofort.

Die Änderung gilt für sämtliche Benutzerkonten, auch beim Start in der macOS-Wiederherstellung. Bei einem Umzug auf einen neuen Mac wird die Einstellung ebenfalls übertragen.

Falls der dunkle Apfel dann doch weniger Freude bereitet als erwartet, lässt sich die ursprüngliche Beleuchtung mit diesem Befehl wiederherstellen:

sudo defaults delete com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode

Auch eine Neuinstallation von macOS aktiviert die Beleuchtung laut Apple wieder. Für ein Wiedersehen mit dem leuchtenden Logo reicht allerdings der zweite Terminalbefehl.