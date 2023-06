CZUR Buchscanner: Bücher und Magazine im Schnelldurchlauf digitalisieren

Die Scanner von CZUR sind speziell dafür ausgelegt, komplette Magazine und vor allem Bücher schnell und zuverlässig einzuscannen. Anders als bei einem Flachbett-Scanner, bei dem man eher umständlich Seite für Seite separat auflegen muss, kann man solche Publikationen mithilfe der CZUR-Geräte quasi beim Durchblättern erfassen – und das auch ohne die Bindung übermäßig zu beanspruchen. Der Hersteller hält passend zu seinen Scannern eine für Mac und Windows erhältliche Scan-Software bereit, die auf die Besonderheiten beim Scannen von unterschiedlichen Drucksachen eingeht und mit einer integrierten Texterkennungsfunktion ausgestattet ist.

Mit dem CZUR ET24 haben wir uns eines der Pro-Modelle des Herstellers angeschaut. Die einfacheren CZUR-Scanner sind bereits ab rund 100 Euro erhältlich, der ET24 schlägt allerdings mit satten 699 Euro zu Buche und sucht seine Zielgruppe somit im Bereich jener Nutzer, die regelmäßig auf den gebotenen Funktionsumfang zurückgreifen müssen.

Doppelseiten werden gleichzeitig erfasst

Mit einer integrierten 24-MP-Kamera kann der CZUR ET24 Dokumente im Format bis zu A3 mit einer Auflösung von 5969 x 4272 Pixel erfassen. Der Scanner ist besonders für das Digitalisieren von Buchseiten optimiert und gleicht beispielsweise die natürliche Wölbung von Buchseiten mithilfe von Lasertechnologie aus, sodass man die Vorlage nicht zwingend maximal glatt unterlegen muss. Wenn dies allerdings nötig ist, sind im Lieferumfang spezielle Fingeraufsätze enthalten, mit denen man die Buchseiten „aufspannen“ kann und die von der CZUR-Software im Anschluss aus den Aufnahmen herausgerechnet werden. Der Scanner kann dabei auch gleich nebeneinander liegende Seiten gemeinsam erfassen und diese anschließend korrekt als Einzelseiten ablegen.

Grundsätzlich muss man sich die Arbeit mit einem Buch-Scanner von CZUR so vorstellen, dass man eine auf einen „Turm“ montierte Kamera vor sich hat und seine Vorlage darunter auf einer ebenfalls im Lieferumfang enthaltenen schwarzen Neoprenmatte platziert. Die Buch- oder Magazin-Seiten werden dann abfotografiert und während man bereits die nächsten Aufnahmen anfertigt im Hintergrund bearbeitet und auf Wunsch auch mit der integrierten Texterkennung bedacht.

Scanmodi für verschiedene Vorlagenarten

Abhängig von der Vorlage kann der CZUR-Scanner mit unterschiedlichen Modi arbeiten, was gleichermaßen die Hard- als auch die Software betrifft. So verfügen die teureren CZUR-Scanner über sogenannte seitliche Fülllichter. Hierbei handelt es sich um eine Leuchte, die zusätzlich oder alternativ zu den von der Hauptscannereinheit nach unten leuchtenden LEDs aktiviert werden kann. Will man beispielsweise glänzendes Papier erfassen, so erzielt man die besten Ergebnisse, wenn man die direkt von oben leuchtenden LEDs ausschaltet und stattdessen nur die Zusatzleuchte aktiviert.

Der Rest wird dann per Software erledigt. Das Erfassen von schlichten Buchseiten geht quasi automatisch von der Hand, weil der Scanner die Textbereiche eigenständig erkennt. Bei Magazinen oder nicht automatisch erkannten Dokumenten kann man die Seitenbereiche vorgeben und dann mit jedem Umblättern zwei Seiten am Stück erfassen.

Die Nutzung der von CZUR angebotenen Software ist im Kaufpreis enthalten und ihr könnt eure Ergebnisse als PDF, Excel oder verschiedenen Grafik-Formaten exportieren. Eine direkte Ausgabe im E-Book-Format ist nicht möglich.

Schnelles Scannen mit Fußschalter

Extrem hilfreich ist bei alldem der mitgelieferte Fußschalter. Man kann die Scans zwar auch per Mausklick oder Handschalter auslösen, so richtig effektiv wird das Ganze allerdings erst, wenn man den Fußschalter mit einbezieht und quasi nur noch durch die Vorlage blättern muss.

Mit dem Mac wird der CZUR ET24 über USB-A verbunden. Dieser Standard dürfte in den nächste Jahren überarbeitet werden, wer den Scanner heute kauft und keine entsprechenden Ports am Mac hat, kommt um also um einen Adapter nicht herum. Ergänzend lässt sich der Scanner auch über HDMI für eine Bildschirmausgabe mit entsprechenden Geräten verbinden.

Der hier gezeigte CZUR ET24 Pro wird aktuell mit 70 Euro Sonderrabatt für 629 Euro angeboten.