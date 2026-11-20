Creality hat mit dem Raptor Pro Max einen neuen 3D-Handscanner vorgestellt, der insbesondere für die Digitalisierung von Fahrzeugteilen und anderen größeren Objekten entwickelt wurde. Gegenüber dem bisherigen Raptor Pro hat der Hersteller vor allem die Geschwindigkeit verbessert. Mit 42 gekreuzten blauen Laserlinien erfasst der Scanner bis zu 1,26 Millionen Messpunkte pro Sekunde. Das entspricht laut Creality einer Steigerung um 91 Prozent.

42 Laserlinien für schnellere 3D-Scans

Der Vorgänger arbeitete noch mit 22 gekreuzten Laserlinien. Durch die größere Anzahl kann der Raptor Pro Max mehr Oberfläche auf einmal erfassen. Bei einem Arbeitsabstand von 55 Zentimetern beträgt der Aufnahmebereich bis zu 48 × 33 Zentimeter. Im Vergleich zum bisherigen Modell verspricht Creality eine um 40 Prozent größere Scanfläche.

Das soll insbesondere beim Erfassen von Stoßfängern, Karosserieteilen oder anderen großflächigen Objekten Zeit sparen. Nach Herstellerangaben lassen sich entsprechende Arbeiten bis zu 40 Prozent schneller erledigen. Gleichzeitig werden bis zu 25 Prozent weniger Referenzmarker benötigt.

Für kleinere Details stehen sieben parallele Laserlinien zur Verfügung. Damit lassen sich beispielsweise Kanten, Gewinde oder Vertiefungen erfassen. Die volumetrische Genauigkeit gibt Creality mit 0,02 Millimetern zuzüglich 0,08 Millimetern pro Meter an. Die Werte stammen allerdings aus Labormessungen des Herstellers.

Auch dunkle und metallische Objekte erfassen

Der Raptor Pro Max unterstützt Objekte zwischen 5 Millimetern und 4 Metern Größe. Neben den beiden Blaulaser-Modi verfügt er über einen Infrarotmodus, der sich auch für die Digitalisierung von Gesichtern und Körpern eignet. Für farbige 3D-Modelle werden Oberflächentexturen mit 24 Bit erfasst.

Eine Besonderheit ist die Möglichkeit, bestimmte schwarze und metallische Gegenstände ohne vorheriges Einsprühen mit einem speziellen Scanspray zu digitalisieren. Bei geeigneten Objekten funktioniert die Erfassung außerdem ohne Referenzmarker. Letzteres ist allerdings auf den kabelgebundenen Betrieb am Computer beschränkt.

Unterstützung für Mac und iPhone

Die Verarbeitung der Daten übernimmt die Software Creality Scan. Sie ist unter Windows und macOS verfügbar. Als Mindestanforderung für den Mac nennt der Hersteller einen M1-Chip mit 16 GB Arbeitsspeicher. Empfohlen werden hingegen mindestens ein M3 und 32 GB RAM.

Optional lässt sich der rund 400 Gramm leichte Scanner mit der sogenannten Scan Bridge erweitern. Diese ermöglicht die kabellose Nutzung und eröffnet auch die Anbindung an iPhone und Android-Smartphones.

Für die anschließende Weiterverarbeitung bietet Creality verschiedene Programme an. Mit Creality Print lassen sich die Modelle für den 3D-Druck vorbereiten. Die neue Windows-Software Creality Inspect ermöglicht dagegen Maßprüfungen und den Vergleich mit vorhandenen CAD-Modellen. Sie wird zunächst kostenlos angeboten.

Ab 1.899 Euro in Deutschland

Der Raptor Pro Max ist bereits im deutschen Creality-Shop gelistet. Der Einstiegspreis liegt bei 1.899 Euro. Ein Bundle mit der kabellosen Scan Bridge kostet derzeit 2.049 Euro. Die Verfügbarkeit kann je nach Variante schwanken.

Damit richtet sich das Gerät weniger an Gelegenheitsnutzer als an ambitionierte 3D-Druck-Enthusiasten, Werkstätten und professionelle Anwender. Gerade beim Nachbau nicht mehr erhältlicher Ersatzteile oder bei der Entwicklung individueller Fahrzeugkomponenten könnte sich die höhere Geschwindigkeit bezahlt machen. Wie präzise die Erfassung abseits der Herstellerangaben tatsächlich ausfällt, müssen Praxistests zeigen.