Creality hat mit dem Falcon T1C einen neuen Lasergravierer angekündigt, der sich insbesondere an engagierte Hobbybastler und kleinere Werkstätten richtet. Lasergravierer und andere DIY-Geräte haben besonders in den Herbst- und Wintermonaten Hochsaison. Das dürfte auch daran liegen, dass sich damit individuelle Geschenke und Dekorationsartikel herstellen lassen. Zuletzt haben wir aus dieser Kategorie den xTool M2 vorgestellt.

Zwei Lasersysteme für unterschiedliche Materialien

Der Falcon T1C kombiniert zwei Lasersysteme, mit denen sich unterschiedliche Materialien bearbeiten lassen. Der blaue Diodenlaser mit 15 Watt Leistung ist vor allem für Materialien wie Holz, Bambus, Leder und dunkles Acryl geeignet. Der Infrarotlaser mit 5,5 Watt ist dagegen für die Beschriftung von Metallen und verschiedenen Kunststoffen vorgesehen.

Kompakt und handlichmit Tragegriff

Anders als beim bereits vorgestellten xTool M2 sind hier beide Lasersysteme fest integriert. Ein manueller Wechsel der Module ist somit nicht erforderlich. Die zugehörige Software ermöglicht es, beide Laser innerhalb eines Projekts zu verwenden.

Hohe Geschwindigkeit auf kleiner Arbeitsfläche

Der Falcon T1C verwendet ein Galvanometersystem, bei dem bewegliche Spiegel den Laserstrahl lenken. Diese Technik ermöglicht hohe Gravurgeschwindigkeiten, ist allerdings auf vergleichsweise kleine Arbeitsflächen begrenzt. Beim T1C misst diese 120 × 120 Millimeter. Mit einer optional erhältlichen Erweiterung lässt sich der Arbeitsbereich auf 120 × 480 Millimeter vergrößern.

Kann laut Hersteller mehr als 350 Materialien bearbeiten

Eine integrierte Kamera soll bei der Positionierung der Motive auf dem Werkstück helfen. Für die Gestaltung und Vorbereitung der Gravuren bietet Creality die Software Falcon Design Space an. Die Software bietet unter anderem KI-gestützte Funktionen, mit denen sich Bildhintergründe entfernen, Konturen erkennen und Vorlagen bearbeiten lassen.

Marktstart im Dezember

Der Creality Falcon T1C kann in den USA bereits vorbestellt werden. Dort liegt der reguläre Listenpreis bei 1.699 US-Dollar. Im Rahmen einer Vorbestellaktion wird das Gerät für 1.199 US-Dollar angeboten. Preise für Deutschland sollten in Kürze folgen. Der weltweite Verkaufsstart ist für Mitte Dezember 2026 angekündigt.