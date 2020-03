Coronavirus: Apple legt Aktionsplan vor – alle Stores bleiben zu

Der Tag der Veröffentlichung ist ungewöhnlich, das Statement selbst wurde bereits erwartet. Einen Tag nachdem Cupertino ankündigte, die jährliche Entwickler-Konferenz in diesem Jahr ausschließlich online abhalten zu wollen, informiert Apple CEO Tim Cook jetzt über die weiteren Reaktionen des Konzerns auf die Coronavirus-Pandemie.

Wichtigster Punkt des Statements, das an „die weltweite Apple-Familie“ adressiert wurde: Apple wird alle Filialgeschäfte außerhalb Chinas bis einschließlich 27. März schließen – bei voller Bezahlung der Mitarbeiter.

Der Online Store und der Support-Bereich auf apple.com seien weiterhin erreichbar, bereits gebuchte Service-Termine innerhalb der kommenden zwei Wochen müssen jedoch ausfallen.

Ebenfalls angekündigt: Die (in Deutschland nicht verfügbare) Apple News-App wurde mit einem gesonderten COVID-19-Bereich ausgestattet.

Apples Tim Cook schließt das Schreiben:

Die Herausforderung dieses Moments ist nicht zu übersehen. Die gesamte Apple-Familie ist den heldenhaften Ersthelfern, Ärzten, Krankenschwestern, Forschern, Gesundheitsexperten und öffentlichen Bediensteten weltweit zu Dank verpflichtet, die vollen Einsatz dabei zeigen der Welt zu helfen und diesen Moment zu meistern. Noch wissen wir nicht, wann das größte Risiko hinter uns liegen wird.

Und doch haben mich die Menschlichkeit und die Entschlossenheit, die ich aus allen Ecken unserer globalen Gemeinschaft gesehen habe, inspiriert. Wie Präsident Lincoln in einer Zeit großer Widrigkeiten sagte: „Die Gelegenheit ist mit Schwierigkeiten verbunden, und wir müssen uns mit der Gelegenheit erheben. So wie unser Fall neu ist, so müssen wir neu denken und neu handeln“.

Auf diese Weise hat Apple sich immer dazu entschlossen, große Herausforderungen zu meistern. Und so werden wir auch diese Herausforderung meistern.