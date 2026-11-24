Mit der schwedischen Designmarke Cords tritt ein weiterer Anbieter auf dem deutschen Markt an, der sich der Gestaltung von Mehrfachsteckdosen, Netzteilen und Ladekabeln verschrieben hat. Anders als bei den funktional ausgerichteten Produkten von Ugreen, Baseus und Co. versteht Cords die Stromversorgung als Teil der sichtbaren Einrichtung.

Das Cylindric UX1 von Cords aus Schweden

Die Produkte sind für die Platzierung auf Schreib- und Beistelltischen gedacht und sollen nicht hinter Möbeln verschwinden müssen.

Hinter dem Unternehmen steht mit Viktor Lundberg ein Industriedesigner, der bereits Erfahrungen in diesem Marktsegment gesammelt hat. Lundberg ist Mitgründer der ebenfalls schwedischen Marke Avolt und hat deren 2019 mit einem Red Dot Design Award ausgezeichneten Steckdosenwürfel Square 1 entworfen.

Steckdosenwürfel mit 65 Watt

Das direkte Gegenstück zum Square 1 von Avolt ist der Cubical C1. Der Steckdosenwürfel kombiniert drei klassische Steckplätze mit zwei USB-C-Anschlüssen, die sich eine Ladeleistung von 65 Watt teilen. Eine magnetische Unterseite erweitert die Möglichkeiten bei der Platzierung. Mit 64 Euro liegt der Verkaufspreis unter den 70 Euro, die Avolt für seinen Square 1 mit 30 Watt USB-C-Ladeleistung aufruft.

Das Cubical C1 von Cords aus Schweden

Wer keine klassischen Steckdosen benötigt, findet im Cylindric UX1 ein zylindrisches Tischnetzteil mit vier USB-C-Ausgängen und einer Gesamtleistung von 165 Watt. An einem einzelnen Anschluss stehen bis zu 100 Watt zur Verfügung. Damit lassen sich auch Notebooks versorgen. Das Netzteil kostet 110 Euro.

Der Squared S1 kommt mit magnetischer Basis

Hinzu kommen die magnetische Vierfachsteckdose Squared S1 für 44 Euro und die runde Circular C2 für 60 Euro. Letztere verfügt ebenfalls über vier Steckplätze und nimmt ihr bis zu 1,6 Meter langes Anschlusskabel im Gehäuse auf.

Fünf Farben für das gesamte Sortiment

Cords bietet sämtliche Produkte in Schwarz, Weiß, Sand, Rosa und einem kräftigen Orange an. Auch die passenden Verlängerungs- und USB-C-Ladekabel sind in diesen fünf Farben erhältlich. Die Ladekabel unterstützen bis zu 100 Watt und kosten je nach Länge zwischen 20 und 25 Euro. Für das Verlängerungskabel mit einzelner Steckdose verlangt Cords zwischen 31 und 37 Euro.

Cords bietet fünf Farben zur Auswahl an

Obwohl das Unternehmen seine Produkte bislang ausschließlich über einen englischsprachigen Onlineshop vertreibt, entfallen nach eigenen Angaben bereits knapp 30 Prozent der Online-Bestellungen auf Deutschland. Ab sofort steht auch ein deutschsprachiges Angebot zur Verfügung. Der Versand erfolgt aus Malmö, ab einem Bestellwert von 99 Euro entfallen die Lieferkosten. Cords gibt die Lieferzeit mit einem bis fünf Werktagen an und räumt Kunden ein 30-tägiges Rückgaberecht ein.