Control Room: App beeinflusst Xcode-Simulator auf dem Mac

Ein Download für die hier mitlesenden Entwickler: Das von Paul Hudson bereitgestellte Xcode-Projekt Control Room richtet sich an Programmierer, die Aussehen und Funktion des Xcode-Simulators beeinflussen möchten.

simctl is a great tool for controlling the iOS simulator, but I find it a little hard to use. So, I wrote Control Room: a SwiftUI macOS that lets you manipulate simulator settings easily. I'd be happy to post the code on GitHub if other folks would find it useful. pic.twitter.com/kvTO0uvQfF

— Paul Hudson (@twostraws) February 12, 2020