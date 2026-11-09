Congstar ist schon seit geraumer Zeit auch im Festnetzsegment vertreten. Mit Congstar Zuhause bietet die Telekom-Tochter seit zwei Jahren neben ihren Mobilfunktarifen auch Festnetzanschlüsse an. Anfangs war das Angebot auf DSL-Anschlüsse begrenzt, doch mittlerweile kann man über Congstar auch Glasfasertarife buchen. In einem weiteren Schritt hat Congstar sein Zuhause-Angebot nun um eine 5G-Option erweitert.

Der neue Tarif heißt Congstar 5G Zuhause und richtet sich an Haushalte, für die Congstar keinen DSL- oder Glasfaseranschluss anbieten kann. Die Internetverbindung wird dabei nicht über eine Festnetzleitung, sondern über das Mobilfunknetz der Telekom hergestellt. Abhängig von der Netzabdeckung am jeweiligen Standort kommt dabei 4G oder 5G zum Einsatz.

Standortabfrage bei Congstar Zuhause

50 oder 100 Mbit/s ohne Datenlimit

Congstar bietet den neuen Zuhause-Tarif in zwei Varianten an. Für monatlich 35 Euro sind bis zu 50 Mbit/s im Download möglich. Wer 38 Euro im Monat bezahlt, kann den Anschluss mit bis zu 100 Mbit/s nutzen. Beide Varianten enthalten unbegrenztes Datenvolumen. Eine Drosselung nach einem bestimmten Datenverbrauch gibt es somit offenbar nicht.

Anders als bei einem gewöhnlichen Mobilfunktarif ist die Nutzung allerdings an einen festen Standort innerhalb Deutschlands gebunden. Eine mobile Nutzung oder die Verwendung an wechselnden Standorten ist somit nicht möglich.

5G nur ohne Congstar-Festnetzanschluss

Congstar sieht den neuen 5G-Tarif ausdrücklich als Alternative für Adressen vor, an denen das Unternehmen selbst keinen DSL- oder Glasfaseranschluss bereitstellen kann.

Zunächst ermittelt Congstar anhand der angegebenen Adresse, ob ein DSL- oder Glasfaseranschluss verfügbar ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird Congstar 5G Zuhause als Alternative angeboten. Voraussetzung bleibt eine ausreichende Mobilfunkversorgung am gewünschten Standort. Für die Nutzung wird ein kompatibler 5G-Router benötigt.

Congstar bietet den neuen Tarif sowohl mit fester Vertragslaufzeit als auch als Flex-Variante mit monatlicher Kündigungsoption an. Der reguläre Bereitstellungspreis beträgt dabei 15 beziehungsweise 35 Euro. Zum Start verzichtet Congstar vorübergehend auf diese einmaligen Gebühren.