Die Desktop-Version von Claude bietet jetzt die Möglichkeit, selbst erstellte Anwendungen in Form von eigenständigen Apps zu installieren. Die Neuerung steht zunächst als Betafunktion für alle Claude-Nutzer zur Verfügung.

Die Grundlage hierfür bilden die sogenannten Claude-Artefakte. Dabei handelt es sich um Inhalte, die der KI-Assistent auf Wunsch erstellt und außerhalb des eigentlichen Chatverlaufs in einem separaten Bereich anzeigt. Das können einfache Grafiken oder Webseiten, aber auch interaktive Anwendungen sein. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise individuelle Rechner, Werkzeuge zur Datenanalyse oder kleine Anwendungen zur Verwaltung von Aufgaben erstellen.

Eigene Anwendungen mit App-Symbol und Fenster

Bislang konnten solche Anwendungen nur innerhalb von Claude oder im Webbrowser genutzt werden. Jetzt können diese Anwendungen mit einem eigenen App-Symbol versehen und in einem separaten Fenster geöffnet werden. Die Installation erfolgt über das Teilen-Menü des jeweiligen Artefakts.

Ganz ohne Claude lassen sich die so erstellten Apps allerdings nicht verwenden. Voraussetzung für die Nutzung sind eine Internetverbindung und die Anmeldung bei Claude. Wenn die Anwendungen ihrerseits auf den KI-Assistenten zugreifen, wird dies auf das Nutzungskontingent des jeweiligen Claude-Abonnements angerechnet.

Auch Menüleisten-Apps möglich

Die installierten Anwendungen können auch auf verschiedene Systemfunktionen zugreifen. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, Mitteilungen anzuzeigen, globale Tastenkürzel zu verwenden oder Funktionen in die Mac-Menüleiste zu integrieren.

Artefakt-Apps in Claude

Als Beispiele nennt Anthropic verschiedene bereits intern erstellte Anwendungen, darunter ein Bildbearbeitungsprogramm mit Ebenenunterstützung, einen Dateimanager und eine Menüleisten-App zur Überwachung der Systemauslastung.

Zugriffsrechte lassen sich individuell festlegen

Welche Rechte man einer solchen Anwendung einräumt, lässt sich individuell festlegen. Standardmäßig seien die Zugriffsrechte beschränkt. Man könne einzelnen Apps aber auch gestatten, uneingeschränkt auf das Dateisystem zuzugreifen und andere Programme auszuführen. Vollständigen Systemzugriff kann man als Privatnutzer jedoch nur selbst erstellten Anwendungen gewähren.

Änderungen am zugrunde liegenden Artefakt werden automatisch in die installierte Anwendung übernommen. Die erteilten Zugriffsrechte müssen nach einer Aktualisierung allerdings erneut bestätigt werden.