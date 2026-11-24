Google erweitert mit Chrome 158 den Wechsel geöffneter Webseiten zwischen iPhone und Rechner. Nutzer können einen offenen Tab mit wenigen Handgriffen an ein anderes eigenes Gerät schicken. Dabei übernimmt der Browser nicht nur die Seite selbst, sondern auch die aktuelle Position innerhalb der Webseite und bereits eingegebene Inhalte in Formularfeldern.

Chrome 158: Link vom iPhone erhalten

Voraussetzung ist, dass Chrome auf beiden Geräten mit demselben Google-Konto angemeldet ist. Auf dem Smartphone wird die Adressleiste länger gedrückt und anschließend „An mein Gerät senden“ ausgewählt. Danach lässt sich beispielsweise der eigene Rechner als Ziel festlegen. Dort erscheint die Seite anschließend direkt in der Tableiste.

Gerätewechsel ohne erneute Eingaben

Der praktische Unterschied zu einer einfachen Tab-Übergabe liegt vor allem im erhaltenen Arbeitsstand. Wer etwa auf dem Smartphone bereits ein Formular begonnen oder sich auf einer längeren Webseite weiter nach unten gearbeitet hat, soll am Rechner an derselben Stelle fortfahren können. Gerade bei längeren Eingaben spart das den erneuten Seitenaufruf und das Wiederholen bereits erledigter Schritte.

Chrome-Funktion: „An mein Gerät senden“

Der Weg funktioniert auch in die andere Richtung. Auf dem Rechner genügt ein Rechtsklick auf einen geöffneten Tab, um ihn an ein anderes angemeldetes Gerät zu schicken. Google baut damit die geräteübergreifende Nutzung von Chrome weiter aus, nachdem der Browser zuletzt unter anderem vertikale Tabs als reguläre Ansicht erhalten hatte.

Chrome 158 schließt 204 Sicherheitslücken

Die Funktion fällt mit der Veröffentlichung von Chrome 158 zusammen. Google verteilt die stabile Version für Mac, Windows und Linux schrittweise über die kommenden Tage und Wochen. Für Mac und Windows nennt der Hersteller die Versionsnummern 158.0.8127.36 beziehungsweise 158.0.8127.37.

Nahtlose Seitenübergabe zwischen unterschiedlichen Geräten

Neben weiteren Korrekturen enthält das Update insgesamt 204 Sicherheitsbehebungen. Google hält Details zu einzelnen Schwachstellen teilweise noch zurück, bis ein größerer Anteil der Nutzer die abgesicherte Version installiert hat. Dies gilt auch dann, wenn Fehler in gemeinsam verwendeten Drittanbieter-Bibliotheken stecken und andere Projekte noch nicht entsprechend aktualisiert wurden, wie Google im Hinweis zur stabilen Chrome-158-Version erläutert.

Parallel entwickeln sich die Tab-Konzepte der großen Browser weiter. Auch Safari erhält mit macOS 27.3 eine vertikale Darstellung geöffneter Tabs, während Google nun zusätzlich die Übergabe laufender Browsersitzungen zwischen Geräten verbessert.