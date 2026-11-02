ifun.de — Apple News seit 2001. 47 488 Artikel

Drei Monate Gnadenfrist

ChatGPT: Alte Desktop-App wird Ende Januar eingestellt
Artikel auf Mastodon teilen.
4 Kommentare 4

OpenAI wird die bisherige Desktop-App für ChatGPT am 30. Januar 2027 einstellen. Nutzer werden inzwischen über das bevorstehende Ende informiert und zum Wechsel auf die neue Version aufgefordert. OpenAI hat diese bereits im Juli vorgestellt und bündelt darin verschiedene bislang getrennte Anwendungen und Funktionen.

Die neue ChatGPT-App kombiniert den klassischen KI-Chat mit zusätzlichen Werkzeugen wie Codex, ChatGPT Work und einem integrierten Webbrowser. OpenAI will damit die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten seiner KI-Angebote in einer zentralen Anwendung zusammenführen.

Chatgpt App Ende

Neue App benötigt mehr Ressourcen

Die Umstellung stößt nicht bei allen Anwendern auf Zustimmung. Ein Teil der Nutzer verwendet weiterhin die bisherige Desktop-App. Andere sind nach einem zwischenzeitlichen Wechsel wieder zur alten Version zurückgekehrt.

Ein wesentlicher Kritikpunkt ist der Ressourcenbedarf der neuen Anwendung. Diese beansprucht teils deutlich mehr Arbeitsspeicher und Rechenleistung als ihr Vorgänger. Wer ChatGPT hauptsächlich für einfache Textanfragen verwendet, benötigt die zusätzlichen Funktionen häufig nicht und hat entsprechend wenig Anlass, auf die umfangreichere Anwendung umzusteigen.

Bislang konnten beide Versionen parallel verwendet werden. Mit der angekündigten Einstellung der bisherigen App dürfte diese Wahlmöglichkeit jedoch entfallen.

Chatgpt App Neu

Bisherige Chats werden übernommen

OpenAI nennt den 30. Januar 2027 als Termin für die Einstellung der bisherigen Anwendung. Dem Unternehmen zufolge sollen beim Wechsel auf die neue App sämtliche bisherigen Chatverläufe erhalten bleiben. Nutzer könnten ihre Unterhaltungen somit ohne Unterbrechung in der neuen Anwendung fortsetzen.

OpenAI hat bislang nicht mitgeteilt, ob die bisherige Anwendung anschließend vollständig unbrauchbar wird oder lediglich keine weiteren Updates mehr erhält. Wir gehen allerdings davon aus, dass sich die alte App nicht über den genannten Termin hinaus verwenden lässt.
02. Nov. 2026 um 21:05 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 47.488 weitere hätten wir noch.
    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ist die neue Version mit Intel kompatibel?

  • Am besten ist ehrlich gesagt immer noch die PWA, außer man muss auf den Desktop direkt zugreifen. Ist schnell und immer aktuell. Aber da jetzt bald ja Chat und Work fusioniert werden, würde mich interessieren, wie die neue App das dann gestaltet.

  • Es sieht nicht mehr den Terminal oder Screenshots Fenster gehen in der neuen Version auch nicht mehr. Umstellung pur also doch zur Claude Code wechseln

  • Am Besten einfach das KI Zeugs nutzen wenn man gerade im Webbrowser ist. Ich nutze keine separaten Apps mehr dafür, alles ist nur in Firefox

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 47488 Artikel in den vergangenen 9141 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven