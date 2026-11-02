ChatGPT: Alte Desktop-App wird Ende Januar eingestellt

OpenAI wird die bisherige Desktop-App für ChatGPT am 30. Januar 2027 einstellen. Nutzer werden inzwischen über das bevorstehende Ende informiert und zum Wechsel auf die neue Version aufgefordert. OpenAI hat diese bereits im Juli vorgestellt und bündelt darin verschiedene bislang getrennte Anwendungen und Funktionen.

Die neue ChatGPT-App kombiniert den klassischen KI-Chat mit zusätzlichen Werkzeugen wie Codex, ChatGPT Work und einem integrierten Webbrowser. OpenAI will damit die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten seiner KI-Angebote in einer zentralen Anwendung zusammenführen.

Neue App benötigt mehr Ressourcen

Die Umstellung stößt nicht bei allen Anwendern auf Zustimmung. Ein Teil der Nutzer verwendet weiterhin die bisherige Desktop-App. Andere sind nach einem zwischenzeitlichen Wechsel wieder zur alten Version zurückgekehrt.

Ein wesentlicher Kritikpunkt ist der Ressourcenbedarf der neuen Anwendung. Diese beansprucht teils deutlich mehr Arbeitsspeicher und Rechenleistung als ihr Vorgänger. Wer ChatGPT hauptsächlich für einfache Textanfragen verwendet, benötigt die zusätzlichen Funktionen häufig nicht und hat entsprechend wenig Anlass, auf die umfangreichere Anwendung umzusteigen.

Bislang konnten beide Versionen parallel verwendet werden. Mit der angekündigten Einstellung der bisherigen App dürfte diese Wahlmöglichkeit jedoch entfallen.

Bisherige Chats werden übernommen

OpenAI nennt den 30. Januar 2027 als Termin für die Einstellung der bisherigen Anwendung. Dem Unternehmen zufolge sollen beim Wechsel auf die neue App sämtliche bisherigen Chatverläufe erhalten bleiben. Nutzer könnten ihre Unterhaltungen somit ohne Unterbrechung in der neuen Anwendung fortsetzen.

OpenAI hat bislang nicht mitgeteilt, ob die bisherige Anwendung anschließend vollständig unbrauchbar wird oder lediglich keine weiteren Updates mehr erhält. Wir gehen allerdings davon aus, dass sich die alte App nicht über den genannten Termin hinaus verwenden lässt.