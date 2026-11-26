Mit CablePeek steht eine kleine Mac-Anwendung zum kostenlosen Download bereit, die beim Anschließen eines Geräts an einen USB-C-Anschluss direkt anzeigt, mit welcher Geschwindigkeit die Datenübertragung maximal möglich ist.

USB-C-Kabel lassen sich äußerlich kaum voneinander unterscheiden, mit Blick auf die unterstützten Übertragungsraten können jedoch erhebliche Unterschiede bestehen. So kann ein ungeeignetes Kabel die Datenübertragung mit einem schnellen SSD-Laufwerk auf USB-2-Geschwindigkeit begrenzen. Bereits vor einiger Zeit haben wir auf die Mac-Anwendung WhatCable hingewiesen, die sich ebenfalls mit diesem Thema befasst.

Live-Anzeige von Geschwindigkeit und Ladeleistung

Verbindungsinformationen am Bildschirmrand

Der Entwickler von CablePeek hat sich für die Darstellung der Verbindungsinformationen ein paar nette Details einfallen lassen. So werden die Informationen zur Verbindung für vier Sekunden am Bildschirmrand auf Höhe des verwendeten Anschlusses eingeblendet. Anschließend bleibt eine kleine Markierung sichtbar. Bewegt man den Mauszeiger an diese Stelle, werden die Informationen erneut angezeigt. Externe Laufwerke lassen sich hier auch direkt auswerfen.

Ergänzend zur Geschwindigkeit der Verbindung zeigt CablePeek an, wie viel Zeit die Übertragung von 100 GB voraussichtlich in Anspruch nimmt. Wohlgemerkt handelt es sich hierbei um theoretische Werte, die auf der maximal möglichen Übertragungsgeschwindigkeit basieren.

CablePeek berücksichtigt auch Thunderbolt-Verbindungen und den SD-Kartensteckplatz des Mac. Beim Anschluss eines Netzteils wird die zwischen Ladegerät und Mac ausgehandelte Ladeleistung in Watt angezeigt. Dies funktioniert auch beim Laden über MagSafe.

Kostenlos und quelloffen

CablePeek setzt einen Mac mit Apple-Prozessor und mindestens macOS 14 voraus. Der Entwickler hat den Quelltext der mit KI-Unterstützung entstandenen Software unter der MIT-Lizenz veröffentlicht. Zu beachten ist, dass die App bislang nicht von Apple notarisiert wurde und man ihre Ausführung beim ersten Start daher gegebenenfalls über die Systemeinstellungen ausdrücklich erlauben muss.

Dem Entwickler zufolge greift CablePeek nicht auf die Inhalte der angeschlossenen Datenträger zu. Eine Internetverbindung werde lediglich für die Suche nach Updates und deren Installation benötigt. Die automatische Aktualisierung lässt sich deaktivieren.