BundleHunt startet Black-Friday-Aktion mit 44 Apps

BundleHunt hat die diesjährige Black-Friday-Aktion gestartet. Insgesamt stehen 44 Anwendungen zur Auswahl, die zu reduzierten Preisen erhältlich sind. Besonders interessant sind diesmal die Dateiverwaltungsprogramme Mountain Duck 5 und Commander One Pro. Beide Apps werden mit massivem Preisnachlass angeboten.

Mountain Duck 5 ist im Rahmen der Aktion für 14,99 statt regulär 49 Dollar erhältlich. Die Anwendung stammt von den Entwicklern des FTP-Programms Cyberduck und ermöglicht es, Cloud-Speicher und entfernte Server als Laufwerke direkt in den Finder einzubinden. Dateien lassen sich dadurch direkt aus macOS heraus öffnen, bearbeiten und speichern, ohne dass dafür eine separate Verwaltungsoberfläche verwendet werden muss.

Commander One Pro für 5,99 Dollar

Commander One Pro richtet sich an Mac-Nutzer, die ihre Dateien lieber mit einer eigenständigen Anwendung statt über den Finder verwalten wollen. Das Programm kostet über BundleHunt 5,99 statt regulär 44,98 Dollar.

Die Anwendung setzt auf eine zweigeteilte Fensteransicht, über die sich Dateien bequem zwischen verschiedenen Verzeichnissen und Laufwerken kopieren oder verschieben lassen. Neben lokalen Datenträgern unterstützt die Pro-Version auch Verbindungen zu FTP- und SFTP-Servern sowie verschiedenen Cloud-Diensten, darunter Amazon S3. So lassen sich lokale und entfernte Dateien über eine gemeinsame Oberfläche verwalten.

Weitere Anwendungen ab einem Dollar

Darüber hinaus umfasst das aktuelle Bundle zahlreiche weitere Mac-Programme. Dazu gehören unter anderem die PDF-Anwendung SwifDoo PDF für 8,99 Dollar, der Fensterverwalter Snapped für 1,99 Dollar und der Apple Notes Exporter Pro für 4,99 Dollar. Letzterer ermöglicht es, Inhalte aus Apples Notizen-App in verschiedene Dateiformate zu exportieren. Ergänzt wird das Angebot durch weitere Werkzeuge zur Bildbearbeitung, Bildschirmaufnahme und Systemverwaltung.

Anders als bei klassischen Software-Bundles muss man nicht das gesamte Paket erwerben. Stattdessen lassen sich die gewünschten Programme einzeln auswählen und in den Warenkorb legen. Ab einem Einkaufswert von 30 Dollar gewährt BundleHunt einen zusätzlichen Rabatt von 3 Dollar.

Die angebotenen Programme werden mit Dauerlizenzen verkauft. BundleHunt zufolge stammen die Lizenzschlüssel direkt von den jeweiligen Entwicklern.