Browserosaurus 10 bringt die Browser-Auswahl in die Menüleiste

Die Mac-Freeware Browserosaurus richtet sich an Nutzer, die mit unterschiedlichen Webbrowsern arbeiten. Statt sich statisch auf einen bestimmten Browser als Standard festzulegen, könnt ihr hier flexibel entscheiden, mit welchem Browser ein geklickter Link nun zu öffnen ist. Die Gründe hierfür können vielfältig sein, die Funktion kann beispielsweise für Entwickler hilfreich und ebenso dem Schutz der Privatsphäre dienlich sein.

Browserosaurus ist jetzt in Version 10 erhältlich und kommt mit umfassend überarbeitetem Unterbau und einer aufpolierten Benutzeroberfläche. So erscheint das Fenster für die Browser-Auswahl nun nicht mehr nur, wenn man einen Link anklickt, sondern kann die Auswahl auch jederzeit direkt über das Browserosaurus-Symbol in der Menüleiste aufrufen.

Die App arbeitet dem Entwickler zufolge nun auch zuverlässiger mit der macOS-Funktion Spaces zusammen. Zudem werden die zuletzt geklickten Links vorübergehend in einem Verlauf gespeichert, sodass sich auch noch darauf zugreifen lässt, wenn man die direkte Browser-Auswahl versäumt hat.