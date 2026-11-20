Wer seine Lieblings-Sneaker bisher mit Bürste, Schwamm und reichlich Geduld gereinigt hat, könnte sich künftig zurücklehnen. Das Unternehmen Brolan hat mit dem ClearX eine automatische Schuhwaschmaschine auf Kickstarter vorgestellt. Das Gerät soll Turnschuhe nicht nur reinigen, sondern anschließend auch trocknen und unangenehme Gerüche beseitigen. Ein vollständiger Durchgang dauert laut Hersteller rund 90 Minuten.

Wir haben das Gerät schon bei mehreren Gelegenheiten live sehen dürfen.

Roboterarm statt rotierender Waschtrommel

Anders als bei einer gewöhnlichen Waschmaschine werden die Schuhe nicht in einer Trommel herumgewirbelt. Stattdessen wird jedes Exemplar auf einer eigenen, drehbaren Halterung befestigt. Ein beweglicher Roboterarm mit besonders weichen Reinigungshüllen übernimmt anschließend die Reinigung der Außenflächen.

Zusätzlich setzt Brolan auf Wasser mit Mikro- und Nanobläschen. Dieses soll Verschmutzungen auch aus schwer zugänglichen Bereichen lösen. Sensoren erkennen die Abmessungen der Schuhe und passen die Bewegungen des Roboterarms entsprechend an. Die Schnürsenkel können während der Reinigung an ihrem Platz bleiben.

Nach dem Waschen folgt die Trocknung mit warmer Luft, die sowohl durch das Innere als auch über die Außenseite der Schuhe geführt wird. Die Temperatur bleibt dabei unter 50 Grad Celsius. Ein integriertes Ozonsystem soll zusätzlich geruchsbildende Mikroorganismen reduzieren.

Ein Liter Wasser und Steuerung per App

Ein fester Wasseranschluss ist nicht erforderlich. Der ClearX verfügt über einen Frischwassertank mit 3,3 Litern und einen separaten Schmutzwasserbehälter mit drei Litern Fassungsvermögen. Pro Reinigungsvorgang soll ungefähr ein Liter Wasser benötigt werden. Damit reicht eine Tankfüllung für mindestens drei Schuhpaare, die allerdings nacheinander gereinigt werden müssen.

Der Brolan reinigt Sneaker ohne großen Aufwand.

Vier Programme stehen zur Auswahl: Eine schnelle Reinigung dauert 30 Minuten, der vollständige Automatikmodus 90 Minuten. Für stärkere Verschmutzungen sind 120 Minuten vorgesehen, während ein reiner Trocknungs- und Hygienedurchgang etwa eine Stunde benötigt.

Die Bedienung erfolgt direkt am Gerät oder über eine angekündigte Smartphone-App für iOS und Android. Diese soll unter anderem den Fortschritt anzeigen und eine digitale Übersicht der eigenen Schuhsammlung ermöglichen. Mit vorläufigen Abmessungen von 46 × 43 × 63 Zentimetern und rund 23 Kilogramm Gewicht benötigt die Schuhwaschmaschine allerdings einiges an Platz.

Nicht für jeden Schuh geeignet

Eine Einschränkung gibt es bei den Materialien. Der ClearX ist für wasserwaschbare Schuhe aus Stoff, Mesh und geeigneten Kunstfasern vorgesehen. Empfindliche Materialien wie Wildleder, Nubuk, Lackleder oder Wollfilz dürfen dagegen nicht in die Maschine. Auch hohe Stiefel und bestimmte ungewöhnliche Schuhformen passen nicht auf die Halterungen.

Hinzu kommt, dass die Reinigungshüllen des Roboterarms und die Filter gelegentlich gewartet beziehungsweise ersetzt werden müssen. Ob die versprochene schonende Reinigung tatsächlich funktioniert, müssen unabhängige Praxistests erst zeigen.

Kickstarter-Kampagne ab 549 Dollar

Der ClearX kann derzeit über Kickstarter unterstützt werden. Die günstigsten Unterstützerpakete beginnen bei 549 US-Dollar. Die Kampagne läuft noch bis zum 9. Januar 2027, erste Geräte sollen im Mai 2027 ausgeliefert werden.

Sollte man das Projekt unterstützen wollen, sollte man beachten, dass Versandkosten, mögliche Einfuhrabgaben und die letzte Zustelletappe nicht im Unterstützerpreis enthalten sind. Auch die endgültigen Stecker- und Netzteilvarianten für die einzelnen Märkte stehen noch nicht fest. Wie bei allen Crowdfunding-Projekten besteht zudem das Risiko von Verzögerungen oder einer ausbleibenden Auslieferung.

Die Idee ist dennoch reizvoll: Gerade für Sneaker-Sammler oder Familien mit regelmäßig verschmutzten Sportschuhen könnte sich die automatische Reinigung als praktische Alltagshilfe erweisen. Für das gelegentliche Putzen eines einzelnen Paars bleibt die klassische Schuhbürste allerdings die deutlich günstigere Lösung.