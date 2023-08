Breitbandatlas: 100 Mbit/s für 90 Prozent der Haushalte verfügbar

Die Kartenansicht des Breitbandatlas ist auch hilfreich, wenn man die Netze der Mobilfunkanbieter miteinander vergleichen will. Über die Einstellungen am linken Bildschirmrand kann man anstelle von Festnetz eine Karte mit der bundesweiten Mobilfunkabdeckung aufrufen und die Ansicht sowohl nach den einzelnen Anbietern als auch nach den unterschiedlichen Mobilfunktechnologien filtern.

In Verbindung mit den über die Kartenansicht verbundenen Filtermöglichkeiten kann die interaktive Karte detailliert anzeigen, welche Bandbreiten und Technologien an den jeweilige Orten zur Verfügung stehen. Der Prozentsatz der Versorgungsleistung wird dabei durch farbliche Abstufungen visualisiert.

