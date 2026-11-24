Auch Bluetti nutzt die Black-Friday-Woche, um die Preise einiger seiner Stromspeicher vorübergehend zu senken. Wir haben bereits einige Powerstations des Herstellers ausführlich vorgestellt. Besonders interessant finden wir dabei die Modelle Elite 30 V2, Elite 100 V2 und Pioneer Na. Letztere eignet sich besonders für den Einsatz im Winter, da sie auch bei deutlichen Minusgraden genutzt werden kann.

Alle Black-Friday-Angebote hat Bluetti auf seiner Webseite zusammengefasst. Teilweise sind die Geräte auch über den Bluetti-Shop bei Amazon erhältlich. Wenn ihr direkt bei Bluetti bestellt, könnt ihr zusätzlich den Aktionscode BLUETTIFUN verwenden. Auf die meisten Produkte sollte es damit noch einmal 5 Prozent zusätzlichen Preisnachlass geben.

Elite 30 V2: Kompakte Powerstation mit 288 Wh

Mit der Elite 30 V2 hat Bluetti eine kompakte und handliche Powerstation im Programm, die neben USB-Anschlüssen und einer Autosteckdose auch mit einer AC-Steckdose ausgestattet ist. Der integrierte Akku hat eine Kapazität von 288 Wattstunden und kann über AC eine kontinuierliche Ausgangsleistung von 600 Watt liefern.

Die Bluetti Elite 30 V2 ist aktuell ab 189 Euro erhältlich. Sowohl bei Bluetti selbst als auch bei Amazon gibt es die Powerstation neben Schwarz in den für diese Produktkategorie ungewöhnlichen Farben Sand und Wiesengrün. Hier unser Review zu dem Gerät.

Elite 100 V2: 1.024 Wh und 1.800 Watt Leistung

Die Bluetti Elite 100 V2 bietet deutlich mehr Leistung und Speicherkapazität, bleibt dabei aber vergleichsweise handlich. Die Powerstation hält 1.024 Wattstunden und kann über ihre beiden AC-Steckdosen 1.800 Watt Dauerleistung liefern. Zudem stehen mehrere USB-Anschlüsse und eine Autosteckdose bereit.

Die Elite 100 V2 bekommt man aktuell bei Bluetti und bei Amazon ab 455 Euro. Unsere ausführliche Vorstellung der Powerstation findet ihr hier.

Pioneer Na: Natrium-Ionen-Akku für extreme Kälte

Die Bluetti Pioneer Na nimmt unter den Powerstations eine Sonderstellung ein. Das Gerät setzt auf die umweltfreundlichere Natrium-Ionen-Technologie und lässt sich selbst bei Temperaturen von -15 Grad noch laden und bei bis zu -25 Grad betreiben. Herkömmliche Powerstations lassen sich dagegen meist nur oberhalb des Gefrierpunkts laden und bei Temperaturen bis etwa -20 Grad benutzen.

Die noch vergleichsweise seltene Akkutechnologie hat allerdings ihren Preis. Im Rahmen der Black-Friday-Angebote hat Bluetti diesen auf 699 Euro gesenkt. Mit dem zusätzlichen Gutscheincode sinkt der Preis um weitere 35 Euro auf rund 664 Euro. Ausführlich vorgestellt haben wir die Pioneer Na hier.

Alle drei vorgestellten Powerstations lassen sich sowohl an einer Steckdose als auch über ein angeschlossenes Solarpanel laden.