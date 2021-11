Black Week: Siri Remote und Flex-Steckdosen-Doppel zum Tiefstpreis

Bis zum Black Friday am 26. November läuft in dieser Woche die sogenannte Black Week. An dieser nimmt nicht nur der Zubehör-Anbieter Anker und der Online-Händler Amazon teil, auch die Elektronik-Kette Gravis und der Online-Shop notebooksbilliger.de haben sich in Stellung gebracht.

Im Black-Week-Lineup von Gravis unter anderem erwähnenswert ist die neue Siri Remote für Apple TV, die hier 15 Euro unter Apples Standard-Preis von 65 Euro angeboten wird und für nur 49,99 Euro in den Versand geht.

MacBooks mit Nachlässen

notebooksbilliger.de bietet mehrere Apple-Laptops mit Preisnachlässen an. Darunter das Apple MacBook Air (M1, 2020) in SpaceGrau mit 7-Core GPU, 8GB RAM und 256GB SSD mit einem Preisnachlass in Höhe von 13 Prozent. Statt für 1.129 wird das MacBook Air in genannter Konfiguration für nur 974,98 Euro angeboten. Zusätzlich bewirbt notebooksbilliger.de einen gesonderten 100-Euro-Rabatt für Käufer, die während der Black Week von der 100-Prozent-Finanzierung Gebrauch machen.

Echo Flex und WLAN-Steckdose für 22 Euro

Für Alexa-Nutzer interessant: Amazon bietet das Doppel aus Echo Flex und der WLAN-Steckdose Amazon Smart Plug zusammen für nur 22 Euro an und liegt damit deutlich unter dem bisherigen Preis von 30 Euro. Vor der jetzt aktiven Reduzierung hatte Amazon das Doppel aus Echo Flex und der WLAN-Steckdose bereits in der vergangenen Woche kurze Zeit für nur 14 Euro angeboten, die Bestellung war damals aber nicht möglich gewesen. Nun scheint der Preisfehler korrigiert worden zu sein.

Withings, Anker und Co.

Neben den noch immer reduzierten Apple-Accessoire – ifun.de berichtete – sind nun auch die smarten Waagen und Gesundheits-Accessoires von Withings im Angebot. Darunter die Withings Body+ für die statt der üblichen 99 Euro aktuell nur 63 Euro aufgerufen werden.

Sehenswerte Angebote zur Black Week könnt ihr in folgenden Einträgen nachlesen: