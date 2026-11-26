Die Taschenlampen von Wuben haben es uns angetan. Die Geräte können mit hoher Leuchtkraft punkten und fallen durch ihre für Taschenlampen teils ungewöhnlichen Gehäuseformen auf. Mit der gewöhnungsbedürftigen Optik gehen allerdings in der Regel auch besondere Funktionen einher. Aktuell hat der Hersteller einige der Geräte deutlich im Preis gesenkt.

Wuben G5: Kompakt und vielseitig

Ein Paradebeispiel für die Kombination aus ungewöhnlichem Gehäusedesign und zusätzlichen Funktionen ist das Modell Wuben G5. Die Taschenlampe ist extrem kompakt und lässt sich magnetisch an metallene Oberflächen heften oder mithilfe einer Klammer an die Jacke stecken.

Wuben G5: Klein und vielseitig

Der kleine LED-Kopf der Taschenlampe kann um 180 Grad gedreht werden. Mit kaltweißem Licht erreicht die Taschenlampe eine Helligkeit von bis zu 400 Lumen. Darüber hinaus lassen sich sowohl die Farbtemperatur als auch die Leuchtfarbe variieren. Die Wuben G5 ist aktuell zu Preisen ab 21,67 Euro erhältlich und wird unter anderem in Schwarz, Weiß, Grün und Gelb angeboten.

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Wuben X5 macht auch Schwarz- und Grünlicht

Wenn man mehr Lichtleistung benötigt und die Größe eine untergeordnete Rolle spielt, kommt die Wuben X5 ins Rennen. Die Taschenlampe ist wie die G5 mit einem aufladbaren Akku ausgestattet, bringt jedoch mit bis zu 1.300 Lumen deutlich mehr Licht ins Dunkel.

Wuben X5 mit Schwarz- und Grünlicht

Wuben bewirbt das Gerät mit seiner besonders langen Laufzeit von bis zu 200 Stunden. Darüber hinaus kann die Taschenlampe auch Schwarzlicht und grünes Licht erzeugen. Zwischen den verschiedenen Leuchtmodi kann man wie beim kleineren Modell mithilfe eines Drehrads wechseln. Unterwegs kann man die Lampe mit einem Trageband oder einer abnehmbaren Metallklemme sichern beziehungsweise befestigen. Der Preis für die Wuben X5 liegt aktuell bei 63,99 Euro.

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WUBEN X5 Taschenlampe LED Aufladbar 6 Modi 1300 Lumens | UV Licht & Grünlicht, EDC Taschenlampe, IP65 Wasserdicht... 63,99 EUR 79,99 EUR

Wuben X1 Pro: Flutlicht für die Hosentasche

Flaggschiff unter den Black-Friday-Angeboten von Wuben ist das Modell X1 Pro mit einer Leuchtleistung von bis zu 12.300 Lumen. Die Taschenlampe kann auch größere Bereiche flutlichtartig aufhellen und lässt sich in drei verschiedenen Leistungsstufen nutzen.

Wuben X1 Pro: Flutlicht für die Hosentasche

Um die bei hoher Leuchtleistung entstehende Wärme abzuführen, hat Wuben hier einen Lüfter integriert, der sich abhängig von der gewählten Leistungsstufe zuschaltet. Im stromsparendsten Modus wird die Leuchtzeit vom Hersteller mit bis zu 455 Stunden angegeben. Für die Wuben X1 Pro muss man im Rahmen der aktuellen Angebote 111,99 Euro bezahlen.

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