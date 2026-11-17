Bei älteren Kurzlinks des Dienstes Bitly ist derzeit Vorsicht geboten. Wie der US-Nachrichtensender CNN wurden zahlreiche Kurzlinks in älteren Beiträgen auf der Plattform X manipuliert. Statt zu den ursprünglich vorgesehenen Webseiten führen sie nun zu anderen Inhalten. Betroffen sind unter anderem Beiträge von Politikern, Unternehmen und Behörden, die teilweise mehr als 15 Jahre alt sind.

Mit Bitly lassen sich lange Internetadressen durch kurze Links ersetzen. Beim Aufruf eines solchen Kurzlinks werden Nutzer automatisch zur hinterlegten Zieladresse weitergeleitet. Grundsätzlich sollen diese Kurzlinks dauerhaft gültig bleiben. Offenbar lassen sich bestimmte ältere Kurzlinks jedoch nachträglich mit anderen Zieladressen verknüpfen.

Bitly kürzt lange Internetadressen

Alte Beiträge von Politikern und Unternehmen betroffen

Besonders häufig betroffen sei das persönliche X-Konto von US-Präsident Donald Trump. Mindestens ein Dutzend seiner älteren Beiträge verweise inzwischen auf andere als die ursprünglich vorgesehenen Inhalte.

Auch frühere Beiträge von Bill Gates und Justin Trudeau sowie von Unternehmen wie McDonald’s und Burger King seien betroffen. Auch Beiträge der offiziellen Konten des FBI und des US-Verteidigungsministeriums enthielten manipulierte Weiterleitungen.

Bitly hält sich mit Details zurück

Die neuen Zieladressen führen zu unterschiedlichen Inhalten, darunter Videos, Bilder und Wikipedia-Einträge. Teilweise handelt es sich um anstößige oder politisch motivierte Inhalte. Ob über die manipulierten Links auch gezielt Schadsoftware verbreitet oder Nutzerdaten abgegriffen wurden, ist bislang nicht bekannt.

Bitly bestätigt Missbrauch alter Kurzlinks

Bitly hat den Vorfall in einer kurzen Mitteilung auf X bestätigt. Demnach hätten Unbefugte eine Schwachstelle ausgenutzt, um bestimmte ältere, nicht mehr aktive Kurzlinks für andere Zwecke zu verwenden.

Die verantwortlichen Benutzerkonten seien inzwischen gesperrt worden. Zudem arbeite Bitly daran, die betroffenen Links zu deaktivieren und vergleichbare Manipulationen künftig zu verhindern. Weitere Einzelheiten hat das Unternehmen bislang nicht mitgeteilt. Laut Bitly behalten einmal erstellte Kurzlinks dauerhaft ihre Gültigkeit. Wie es dennoch dazu kommen konnte, dass Unbefugte offenbar die Weiterleitungen älterer Links verändern konnten, bleibt bislang offen.